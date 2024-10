“Bake Off Famosos” eligió a tres participantes para reincorporarse al programa, tras demostrar su destreza con el cheesecake, clásico de la pastelería estadounidense. Luego de que Cami Homs superara la primera prueba, siete pasteleros competían por regresar al certamen. De ese total, el jurado elegiría a dos participantes más. Sin embargo, en un giro inesperado, Maru Botana solicitó una segunda deliberación, logrando que el jurado aceptara un cuarto participante, quien celebró efusivamente. El ciclo mostró también momentos de humor y frustración, como las ocurrencias de Alejandra Maglietti, quien fue finalmente eliminada.

Después de mucha expectativa y exigentes pruebas, este miércoles el jurado de Bake Off Famosos (Telefe) determinaría qué participantes volverían al programa. Del otro lado ya esperaba Cami Homs, quien había superado ampliamente el desafío de tortas de panqueques y postres tres leches. Así las cosas, siete pasteleros luchaban por superar el repechaje y volver a la carrera por el millonario premio del certamen.

“¿Quieren realmente volver a la competencia? Lo van a tener que demostrar ahora en la prueba creativa final. Deberán realizar otro clásico, pero esta vez de la pastelería estadounidense. Hablamos del cheesecake”. Entre cábalas y deliciosas preparaciones, cada uno de los participantes buscó demostrar su talento.

Puede interesarte

Sin embargo, no todos lograban tener su estación en orden. Un ejemplo fue el área de Alejandra Maglietti, quien directamente decidió apoyar sus ollas y elementos sucios en el piso. “¿Te mudás? ¿Pasó algo?”, le preguntó Betular al ver a la abogada. En un intento por defenderse, la pastelera explicó: “Vine a cocinar, no quiero lavar”. Con humor, el jurado agregó: “Yo tampoco quiero lavar pero voy dejando en la bacha. Dejalo ahí que la tenés vacía. ¿Qué te falta? ¿Cheesecake con o sin horno?”. Inmediatamente, la competidora detalló: “Pero pará que se me quema, tengo miedo. Ayudame con el horno, ¿lo ves bien?”.

“Lo di todo y tuve una linda jornada de repechaje” 👩‍🍳 Su esfuerzo quedó en evidencia y Ángela vuelve a la competencia 👏🏻



🍩 Mirá #BakeOffFamosos en https://t.co/peTqfijjob 🧁 Reviví los episodios en @disneyplusla pic.twitter.com/NCjeYnWqI6 — Bake Off Argentina (@BakeOffAR) October 31, 2024

El momento de la verdad llegó al presentar sus postres ante el jurado. En ese instante, uno de los participantes que logró sorprender al jurado fue Gastón Edul. Lejos de sus desempeños en anteriores programas, donde siempre ocupaba los puestos más bajos del ranking, el periodista logró el elogio de Christophe Krywonis e incluso un abrazo. Tras probar todas las tortas, los expertos decidieron que, además de Cami Homs, elegirían a solo dos pasteleros más. Quien no estaba muy de acuerdo con la decisión era Maru Botana.

“Voy a ser más disruptivo,voy por más inodoros” 🫢 Nacho regresa decidido a sorprender 🍰



🍩 Mirá #BakeOffFamosos en https://t.co/peTqfijjob 🧁 Reviví los episodios en @disneyplusla pic.twitter.com/EaAmTfDCTz — Bake Off Argentina (@BakeOffAR) October 31, 2024

Así, después de mucho suspenso, el jurado determinó que Ángela Leiva debía regresar al programa. “No sé si me lo esperaba. Lo di todo y creo que tuve una linda jornada de repechaje. Estaba ilusionada”, expresó Leiva ante la noticia de su regreso. El siguiente en superar la prueba fue Nacho Elizalde. “Voy a ser más disruptivo. Voy por más inodoros”, sostuvo Nacho, recordando una de sus presentaciones más llamativas en un desafío creativo.

Puede interesarte

En ese momento, Maru Botana sorprendió a todos cuando le pidió a sus compañeros reunirse una vez más. En un costado de la carpa podía verse a la pastelera intentando convencer a sus colegas de incorporar a otro participante. Al cabo de unos segundos, el jurado regresó ante los pasteleros y confirmó que aceptarían a otro competidor. Así, tras unos instantes de drama, los expertos le dieron la buena noticia a Gastón Edul. “Estoy de vuelta, pero esta vez fortalecido y mucho mejor”, expresó el periodista frente a cámara.

Gastón vuelve a la competencia renovado y seguro 💪



🍩 Mirá #BakeOffFamosos en https://t.co/peTqfijjob 🧁 Reviví los episodios en @disneyplusla pic.twitter.com/oZou5gvb0U — Bake Off Argentina (@BakeOffAR) October 31, 2024

Al conocer la feliz noticia, el joven corrió a los brazos de Ángela. Luego de que este le diera un beso en el cachete, el comunicador se abrazó con Nacho Elizalde y celebró junto a sus compañeros. En la otra vereda, Alejandra Maglietti se quejaba de su suerte: “Debut y despedida, pero me voy contenta. No se logró, pero para mí estos dos episodios fueron como una vida entera, lo di todo, me voy agotada, no me puedo ni parar”.

¡Desastre en el minidesafío! La “torre de cubanitos” se desmoronó y desató el caos en Bake Off

La segunda jornada del repechaje de Bake Off Famosos comenzó con un minidesafío grupal de construcción de cubanitos en el cual los 7 participantes tuvieron que trabajar en equipo por 10 minutos.

Ángela Leiva, Jorgelina Aruzzi, Marcos Milinkovic, Gastón Edul, Nacho Elizalde, Alejandra Maglietti y Javier Calamaro compitieron para ganarse 15 minutos más en el desafío final. Esto significó que si triunfaban, todos salían beneficiados, mientras que si no conseguían el objetivo… todos perdían.

La prueba fue realizar una construcción de cubanitos en altura y de por lo menos 60 centímetros de alto. El relleno tenía que ser de cream cheese de dulce de leche, según les indicó Damián Betular a los competidores de Bake Off Famosos.

Nacho propuso realizar una especie de jenga con los cubanitos al momento de organizarse, y afirmó que iba a ser el “arquitecto” junto con Marcos, erigiéndose así como líder del grupo en el minidesafío.

Jorgelina fue más astuta que el resto y se dio cuenta de que rellenando de a un cubanito no iban a llegar muy lejos, por lo que la metodología de agarrar un puñado de los cucuruchos colaboró bastante en la causa. “Edul es el rellenador”, declaró Betular.

Elizalde y Milinkovic finalmente empezaron a construir una torre de a dos cubanitos, afirmando que era “más simple que una pirámide”. A partir del décimo piso, la construcción comenzó a arquearse.

Nacho midió la torre y esta alcanzaba 60 centímetros. Todo era alegría y solo restaba que pasaran los minutos para ganar el desafío. Sin embargo, la torre se derrumbó sola y casi como por arte de magia.

Ante la falta de tiempo, la solución de los participantes de Bake Off Famosos fue intentar rearmar la torre con los restos de la primera edificación. Obviamente no lograron la consigna por más que estuvieron cerca con 54 centímetros y no obtuvieron el beneficio de los 15 minutos extra para el desafío final.

Christophe Krywonis señaló a Gastón como el responsable del derrumbe de la primera torre. “Yo la atajé”, dijo el periodista deportivo para defenderse, mientras que Nacho se quejó de cómo todos los invadieron a él y Marcos cuando estaban construyendo de manera pacífica.