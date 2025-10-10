La Polícia de Córdoba, tras un intenso tiroteo con los delincuentes, rescató a una mujer y a sus dos hijos pequeños, quienes se encontraban secuestrados en la localidad de Río Cuarto. La Justicia investiga un posible ajuste de cuentas como móvil del hecho.

En el anochecer del jueves, un Gol blanco llegó hasta una casa de la zona sur riocuartense y efectuó varios disparos contra la vivienda y contra un hombre que se encontraba en el lugar. Minutos después, los delincuentes interceptaron a una joven de 24 años y la obligaron a subir al auto junto a sus dos hijos, amenazándolos con armas de fuego.

La Polícia fue alertada del incidente y acudió de inmediato a la zona, desplegando un operativo cerrojo que logró interceptar al vehículo donde, tras un intercambio de disparos, detuvieron a una mujer de 38 años y a un hombre de 26 mientras que las victimas fueron encontradas en buen estado de salud.

Además, fueron detenidos dos individuos que, en una motocicleta, obraban de apoyo a los delincuentes. Estos dos, de 21 y 25 años, portaban una pistola calibre 9 mm, dinero en efectivo, celulares y envoltorios con cocaína.

Según informó el medio El Doce, el fiscal Pablo Jávega considera que el caso tiene origen en una disputa patrimonial entre dos personas que habrían irrumpido en un domicilio armados para reclamar bienes. De allí derivaron una serie de hechos que incluyeron amenazas con armas, el secuestro de la mujer y los menores, y una posterior confrontación entre uno de los cautivos y sus captores.