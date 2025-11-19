A poco más de una semana de su llegada a Argentina, este martes, la China Suárez y Mauro Icardi partieron rumbo a Turquía. Luego de las entrevistas que brindó la actriz, y del reencuentro del futbolista con sus hijas, la pareja se hizo presente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sonrientes y tomados de la mano en la terminal aérea, los novios reflejaron la complicidad que los une, anticipando el comienzo de una rutina renovada en Estambul.

La salida de la pareja no pasó inadvertida. Eligieron atuendos coordinados de estilo urbano y relajado: China Suárez lució un crop top negro, chaqueta tipo militar con bordados dorados, pantalones cargo verde oliva y zapatillas deportivas blancas con detalles en negro y rojo. Completó su look con una gorra de los New York Yankees y una valija estampada de una marca de lujo, reafirmando su preferencia por la estética viajera premium.

Mauro Icardi, por su parte, optó por un conjunto sobrio y monocromático: remera blanca, camisa negra liviana, pantalones cargo al tono, gorra negra y zapatillas oscuras, acompañado también de equipaje de alta gama. Antes de abordar, el delantero tuvo un gesto especial con un empleado de la aerolínea al regalarle una camiseta del Galatasaray, el club turco en el que juega.

Ya instalados en Estambul, la vida cotidiana de la pareja se caracteriza por una rápida adaptación y una rutina marcada por la tranquilidad. Durante su charla con Moria Casán, la actriz describió su experiencia en la ciudad como un descubrimiento personal: “Estoy feliz, pero a un nivel que no sabía que existía. Turquía me da paz, siento que ese lugar ya lo conocía. Es muy distinto, pero me adapté rápido. Salgo a caminar, dejo a los chicos en el colegio y recorro la ciudad. Mauro entrena, a veces a la mañana y otras a la tarde”.

La organización familiar gira en torno a los horarios escolares de sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, y a los compromisos deportivos de Icardi. “Yo me levanto antes para preparar todo y llevar a los chicos. Después, si puedo, vuelvo a acostarme un rato. Mauro depende del entrenamiento”, relató la actriz, quien también compartió entre risas: “Él es mi desayuno”. Las cenas en familia se han adelantado en el horario turco: “Me gusta cenar temprano con los chicos a las ocho, ocho y media. Tienen colegio, esa es la rutina en Turquía. Mauro antes cenaba muy tarde, ahora se adaptó”.

La relación entre China Suárez y Mauro Icardi ha atravesado distintas etapas, desde el inicio marcado por la exposición mediática hasta la consolidación de una convivencia en el extranjero. Durante la entrevista en La Mañana con Moria (eltrece), la actriz abordó sin reservas el comienzo de su vínculo con el futbolista, el escándalo del Wandagate en 2021 y su anterior relación con Benjamín Vicuña. En la actualidad, la pareja proyecta planes a futuro, aunque sin precisar un compromiso formal. “Hubo algo con anillos, pero estamos esperando ir a París. No casamiento, pero algo…”, explicó la artista, dejando abierta la puerta a nuevas experiencias juntos.

El contexto futbolístico también forma parte del día a día de la familia en Estambul. Icardi, consolidado como una de las figuras más destacadas del Galatasaray, se encuentra cerca de alcanzar el récord de máximo goleador del club. “Es una locura, lo aman. Ya le quedan pocos goles para convertirse en el máximo goleador del club”, expresó la actriz, evidenciando el orgullo por la carrera de su pareja. La pasión de los hinchas y la intensidad del fútbol turco han impactado en la dinámica familiar, al punto de que Suárez invitó a la conductora Moria Casán a vivir la experiencia en el estadio: “Tenés que venir a Estambul. Te juro que tenés que ir a la cancha, es una experiencia única”.

En el plano personal, China Suárez alterna la nostalgia por Argentina con la satisfacción de su presente en Turquía. “Es mi casa, es todo. Muero por Argentina. Es lo que le pasa a cualquier argentino que vive lejos. Pero también estoy disfrutando esta nueva etapa allá”, confesó la actriz, quien reconoce el arraigo con su país de origen y, al mismo tiempo, valora la paz y la felicidad que ha encontrado en su nueva residencia.