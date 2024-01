Tras una semana marcada por gritos, llantos y duras acusaciones, un participante de Gran Hermano debía abandonar la casa más famosa del país.

Durante la gala de nominación, los hermanitos más votados fueron Catalina (con 10 sufragios), Emmanuel (10) y Agostina (9), a quienes se sumaron a Zoe (quien fue a placa por atender el teléfono rojo), Lisandro (por la fulminante de Rosina), Alan (sancionado) y Sabrina (como estrategia del líder de la semana).

“Récord histórico, superamos los 2 millones de votos, la placa viene caliente”, comenzó diciendo Santiago del Moro al abrir el programa. Es que la placa presentaba una variedad de jugadores, los integrantes de ambos grupos de la casa estaban repartidos por igual.

Así, el conductor mostró imágenes de cómo había sido la cena de anoche, en la que los nominados comparten sus sensaciones previo a la eliminación. Algunos, como Agostina, Lisandro y Alan, se mostraron conformes con lo hecho hasta ahora y sostuvieron que en caso de irse lo harían felices. Sin embargo otros no opinaban igual, Zoe, la joven de Recoleta, resaltó sus ganas de continuar en la casa más famosa del país. En esa misma línea hablaron Sabrina y Emmanuel.

Pero entre tanta paz y tranquilidad Catalina pateó el tablero y manifestó sus ganas de irse: “Yo sí quiero irme, quiero que la gente me vote. Llegué a un punto de la casa que ya no me estoy divirtiendo. Este domingo espero que la que cruce la pasarela sea yo. Creo que hay personalidades muy chatas para como soy yo. A mi me gusta la acción, por eso busco discusiones en joda para divertirme”.

Al escuchar las palabras de la médica, Emmanuel saltó y disparó: “Entendí que lo que me dijiste era en modo joda para vos. El modo joda para mi es doloroso, para mi no fue joda”. Así, el clima de la mesa comenzó a calentarse y Agostina apuntó contra el peluquero: “Pero si ayer estaba todo bien cuando te habló, ahora si es problema. El problema ahora lo tenés conmigo. Yo no tengo nada que pedirte disculpas, sos un violento, mentiroso, lleva trae y asco de persona”.

Ya una vez en la casa, Santiago del Moro habló con los participantes y les comunicó quién era el primer salvado de la noche: Zoe. La joven solo recibió el 1,4% de los votos. “Estoy re feliz, quiero agradecerle a la gente de corazón”, dijo la salvada. En la tribuna, la madre de la chica festejó su salvación.

Con un nuevo sobre plateado, el conductor ingresó a la casa y habló con el resto de los participantes. “Por decisión del supremo, quien sigue en competencia, es decir, que va a desarmar ya mismo su valija es Lisandro”, expresó el comunicador. Con mucho ánimo, y más tranquilidad, el asesor financiero dijo: “Me tenía fe, pero no sé qué decirte. Estoy muy contento, quiero agradecerle a la gente, a mis amigos y a mi novia, estoy súper contento”. Así, el hermanito se salvó con el 3,2% de los votos.

Minutos después, el reality comunicó un nuevo salvado. Esta vez fue el turno de Sabrina, que salió de la placa con el 6,3% de los votos. La tensión seguía reinando en la casa, por eso, cuando Santiago del Moro se dispuso a anunciar al próximo en desarmar su valija, todo el lugar se quedó en silencio. “De los siete que eran ahora van a quedar tres, el público se manifestó y quien sale es Agostina”.

El quinto salvado fue Emmanuel, quien había quedado en el ojo de la tormenta luego de su fuerte cruce con Catalina. De esta forma solo quedaron en placa la médica y el joven de Chivilcoy. El peluquero se salvó por el 22,1%.

Así, con mucha tensión y silencio en la casa, finalmente Del Moro anunció quién era el nuevo eliminado de la casa. Ante el suspenso, Catalina y Alan esperaban el resultado abrazados. La decisión del público fue que la médica deje el reality. La votación fue 36,1% para Alan y 63,9% para Catalina. De esta forma, el grupo de las furiosas se debilita, ya que perdieron a la médica y próximamente a Carla, quien manifestó que quiere irse del programa.