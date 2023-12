Este miércoles por la mañana, la noticia de que el exfutbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi estaba internado en Punta del Este en el medio de sus vacaciones alarmó a todos. Y más cuando se especuló que había sufrido un episodio violento en el que había recibido una puñalada y se había fracturado.

El exfutbolista estuvo internado en el Sanatorio Cantegril, de Punta del Este y finalmente, viajó a través de un vuelo privado desde el Aeropuerto Laguna del Sauce, pero volvió a sentirse mal. “Se descompensó, volvió a tener otro episodio cuando llegó al aeropuerto, estuvieron una hora para reanimarlo, estabilizarlo y subirlo al avión. Desde ahí lo van a trasladar a Rosario”, agregó Yanina Latorre , quien aseguró que su vida no corre riesgo, pero que tuvo que viajar sedado.

Qué pasó con “Pocho” Lavezzi en Punta del Este

Ya retirado de la actividad profesional, el exfutbolista de la Selección Argentina viaja a menudo a su casa de José Ignacio, en Uruguay. Pero las últimas novedades durante su estadía en el país vecino alarmaron a su propio entorno, luego de que se llegara especular que había sufrido una puñalada.

Para dar más claridad sobre este tema, Yanina Latorre, a cargo de la conducción de LAM de este miércoles, dio más precisiones de lo que sucedió con Lavezzi en las últimas horas y del mal momento personal que atraviesa.

“Lo cierto es que ayer estuvo en una fiesta de cumpleaños, en la que los amigos hicieron como un tribuno a ‘La Scaloneta’ (Selección Argentina de Fútbol). Él estaba con su hermano y una chica con la que está saliendo. No sé si es su novia oficial, la chica se llama Guadalupe”, introdujo Latorre y luego añadió: “Empezó a trascender de que había sido apuñalado y que estaba con la clavícula rota”.

Puede interesarte

Con esta información que trascendió, se especularon distintos escenarios, desde peleas familiares hasta un accidente doméstico, pero la angelita fue más allá. “Lo cierto es que el Pocho hace un tiempo que no la está pasando bien, no está pasando un buen momento de su vida. Viste que después de dejar el fútbol y tener mucho dinero, no la empezó a pasar bien, empezó a tener mala junta y a salir mucho de noche. Y anoche él tuvo un episodio”, indicó.

En este sentido, añadió: “En ese episodio él se pone un poco molesto, el hermano lo trató de ayudar y es ahí donde se produce toda esta hecatombe. Alguien se asusta en la fiesta y llama a la Policía. Además, llaman a la ambulancia y lo llevan al Pocho, que era el más lastimado. No fue una puñalada, tiene golpes en el abdomen, pero sí tenía la clavícula fracturada. Estuvo todo el día internado, él necesita atención médica de todo tipo”.

Además, Yanina Latorre informó que Ezequiel Lavezzi estuvo internado en el Sanatorio Cantegril, de Punta del Este, y a las cuatro de la tarde le dieron el alta. “Ellos (sus familiares) querían traerlo en un avión sanitario hasta Buenos Aires y después trasladarlo a Rosario para que su mamá y su hijo pudieran cuidarlo. En este momento lo que más necesita es contención familiar, porque su estado físico no está tan mal”, manifestó.