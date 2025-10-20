Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y homicidio, fue trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Córdoba en un gran operativo de seguridad. Durante este fin de semana estuvo alojado en la Unidad Penal N°9 y ahora se encuentra en la cárcel Cruz del Eje.

Luego de haber sido imputado en Entre Ríos con prisión preventiva por el delito de homicidio criminis causa en el caso del remisero Martín Sebastián Palacio, el domingo por la noche se concretó su traslado hacia Córdoba, provincia en la que será acusado del femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

Durante su estadía en la Unidad Penal N°9 se lo pudo ver a Laurta alojado en una celda “lujosa” recién construida y que contaba con una cama y en otro lugar contiguo el baño con un inodoro, una ducha y un lavatorio.

Se pudo saber que el operativo fue organizado y llevado a cabo de manera conjunta con patrulleros de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba.

Ahora, en la cárcel Cruz del Eje, tendrá un régimen de alta seguridad y allí será sometido a la segunda prisión preventiva.