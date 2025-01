La coincidencia de la fuerte catarsis de Wanda Nara contra la China Suárez y Mauro Icardi con un posteo de Ivana Icardi fue elocuente, y reavivó la polémica familiar.

“Trastornada mental nivel infinito”, posteó la hermana del delantero de Galatasaray de Turquía a las 2.29 de España, casi una hora después de que su excuñada explotara en LAM.

Y cuando en la red social muchos se dieron cuenta del palazo virtual a Wanda, la figura de Gran Hermano Dúo se excusó irónica: “¡Cómo les encanta el chisme! Pero no puedo hablar tanto que después se ofende, me denuncia y a mí no me mantuvieron dos millonarios durante 20 años para pagar tanto abogado”.

Los posteos de Ivana Icardi contra Wanda Nara.

O sea, se hizo cargo pero con la cautela de no aludir explícitamente a la conductora de Bake Off.

Ya más atenta a las reacciones, Ivana aclaró que había comenzado a seguir a la China en 2016 y no ahora.

Pero no se quedó ahí: “Haciendo la cola comprando regalos de Reyes me di cuenta que todos mis enemigos tienen un trastorno (narcisista) en común. Cada día se aprende algo nuevo”.

LOS OTROS DARDOS ENVENENADOS DE IVANA ICARDI A WANDA NARA

A la luz de los comentarios, al ir un poco más para atrás en el timeline se encuentran otras cáusticas reflexiones de Ivana Icardi.

“¿No hay black friday en el psiquiatra?”, reposteó sarcástica el primero de diciembre.

Por último, Ivana Icardi dejó en claro por qué no tenía relación con Wanda Nara: “Nunca me equivoco con las personas que quiero lejos de mi vida”.

