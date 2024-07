Un ex sargento de la policía de Chubut fue apuñalado en la cara este miércoles por la madrugada, en la localidad de Trelew, tras pedirle a un grupo de jóvenes que bajaran el volumen de la música.

El incidente ocurrió en el sector B del barrio “Las Mil Viviendas”, cuando el hombre, de 55 años, se acercó a una fiesta cercana a su casa, luego de no poder conciliar el sueño, por el ruido proveniente desde allí.

Según testigos, de acuerdo a lo difundido por LM Neuquén, la conversación subió de tono cuando los presentes en el domicilio ignoraron su pedido. En pocos minutos, la discusión derivó en una brutal golpiza. El ex sargento recibió trompadas en la cara y el cuerpo. Incluso, uno de los agresores lo apuñaló cerca de un ojo con un cuchillo Tramontina.

Puede interesarte

Ante esto, los vecinos intervinieron para socorrer a la víctima y, de inmediato, dieron aviso a la policía que, al llegar a la zona, encontró a la víctima con el rostro ensangrentado. Debido a la preocupación que generó las lesiones que presentaba, el hombre fue trasladado en patrullero por las autoridades hasta el Hospital Regional de Trelew.

Puede interesarte

Luego de recibir atención médica y corroborarse que las heridas no eran de gravedad, el ex sargento no quiso presentar una denuncia formal contra los agresores a los que conocía del vecindario.