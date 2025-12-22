Un delincuente robó un auto, atropelló a un joven, volcó y terminó linchado por los vecinos en la ciudad de Trelew, Chubut. Todo sucedió el sábado cerca de las 19, en las canchas de “Ameghino”, en la esquina de Centenario y Oris de Roa, donde se jugaba la final de una liga barrial ante una multitud.

En medio del partido, un ladrón aprovechó un descuido y se robó un Volkswagen Gol negro que estaba estacionado cerca del predio. Pero la maniobra no pasó desapercibida: varios asistentes al evento descubrieron el asalto y salieron corriendo a perseguirlo.

La fuga duró apenas unos minutos y terminó de la peor manera. Mientras escapaba, atropelló a un joven de 20 años que acababa de salir de trabajar y esperaba el colectivo sobre la calle Michael Jones, en el barrio Sutiaga.

A menos de 300 metros del lugar, el conductor perdió el control del auto y volcó. Fue entonces cuando la situación se desbordó: entre 30 y 40 personas lo rodearon y comenzaron a agredirlo. La golpiza solo se detuvo cuando llegó la Policía, que tuvo que armar un cordón para frenar la furia de los vecinos.

El joven atropellado fue trasladado de urgencia al hospital y permanece internado bajo observación médica. Por su parte, el ladrón también terminó en el hospital, con múltiples golpes en el rostro producto de la paliza y bajo custodia policial.

En medio del caos, circularon versiones que indicaban que durante la huida el ladrón había arrojado del auto a la hija del dueño. Sin embargo, luego se confirmó que la nena se había bajado antes del robo y no estuvo en peligro, según indicó el medio local Jornada.

Aunque todavía no se difundió un parte oficial, fuentes policiales confirmaron la secuencia de los hechos y la detención del sospechoso.