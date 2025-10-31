Tres hechos particulares ocurrieron en el barrio Empalme Graneros entre el jueves de la semana pasada y este. Dos comercios ubicados por Provincias Unidas fueron atacados a tiros con el único propósito de dejar notas mafiosas dirigidas a actores del hampa rosarino. Hubo un tercer caso en el que se halló un papel en una zona donde un gatillero había disparado al aire.

La primera balacera tuvo lugar el 23 de octubre en Provincias Unidas al 1100 bis, donde funciona una ferretería. De acuerdo a los indicios recolectados por los investigadores, un sospechoso ingresó al local en horas de la tarde, tiró el papel que estaba dentro de una bolsa, y al irse abrió fuego contra el frente vidriado, donde se constataron al menos dos orificios.

Al momento de los disparos había dos empleados y un familiar del dueño de la ferretería, quienes indicaron que un día antes había pasado algo similar en otro negocio, del rubro de la pesca, situado a 100 metros.

En el comercio, la Policía incautó una nota en el que se mencionaba a un hombre al que vinculaban con maniobras de lavado de dinero y con Andrés “Andy” Bracamonte, hijo del barra brava acribillado el 9 de noviembre del año pasado.

Puede interesarte

Por su parte, el pasado martes, la Policía acudió a Juan José Paso y Sotomayor tras un llamado al 911 por disparos. Cuando llegaron los agentes no constataron impactos sobre fachadas de domicilios, pero encontraron tres vainas servidas sobre la cinta asfáltica y un papel que tenía un mensaje para Dylan Cantero y Andrés Bracamonte.

El último episodio fue el de este jueves, cuando un gatillero en bicicleta se detuvo frente a una farmacia, dejó un papel y efectuó dos disparos contra el frente del negocio. El mensaje, en este caso, vinculaba a dos hombres con presunto lavado de dinero a Andrés Bracamonte y a Dylan Cantero.