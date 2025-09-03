La Policía Bonaerense detuvo a un delincuente acusado de robo y en medio del operativo, familiares y amigos del ladrón se enfrentaron con los efectivos y los atacaron con piedras.

El violento episodio ocurrió este lunes por la tarde. Fuentes policiales indicaron que todo comenzó tras un llamado al 911 que alertaba por la presencia de un ladrón, identificado como Germán Fabián Garzón, que estaba acompañado de un menor de 15 años, en el interior del complejo Derqui, en la localidad de Tres de Febrero.

En ese contexto, los efectivos detuvieron al mayor de los sospechosos, pero en ese momento se desató una batalla campal. A lo largo de varias cuadras, según se puede constatar en los videos filmados por los vecinos, un grupo de familiares y amigos del detenido atacaron a los policías.

Con piedras y todo tipo de elementos que tenían a mano, incluso pedazos de mampostería que estaba en la calle, comenzaron a agredir a los agentes. También atacaron el frente de la Seccional 4° de Villa Pineral, intentando tomar la dependencia para liberar al acusado.

Ante esta situación, los policías respondieron a los ataques con disparos de balas de goma. Pese a la violenta escena que se desarrolló durante varios minutos, no hubo heridos.

Frente a la comisaría está ubicada la Escuela Secundaria 14, donde al momento de los incidentes había alumnos en las aulas que captaron imágenes de la violenta situación.

Finalmente, el sospechoso quedó detenido, junto con otros dos involucrados en los ataques. Además, se comprobó que Garzón ya contaba con un pedido de captura por parte de la UFI 6 por una causa caratulada como homicidio agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa.

La investigación está en manos de la UFI 3 de San Martín. El operativo fue llevado adelante por personal de la seccional local, a cargo del Jefe de Dependencia, Gerardo Solís.