La víctima regresaba a su casa cuando la interceptaron dos ladrones en moto y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Dos delincuentes interceptaron a una mujer cuando volvía de trabajar: uno de ellos la golpeó, la tiró al piso y la arrastró para robarle.

En la secuencia, que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, se puede observar cómo la víctima caminaba por la vereda cuando de repente dos ladrones que circulaban en moto aparecieron en escena.

Uno de ellos descendió y fue directo hasta la mujer. Enseguida se le tiró encima, intentó sacarle sus pertenencias y como no lo consiguió la golpeó y la tiró al piso.

En el suelo, forcejeó con ella hasta que logró sacarle el celular. Tras esa situación, sin poder también llevarse la cartera, escapó junto a su cómplice.

La víctima logró incorporarse y se retiró caminando del lugar. Hasta el momento se desconoce si los asaltantes fueron identificados.