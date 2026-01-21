Un violento episodio ocurrió durante la madrugada de este martes en el partido de Tres de Febrero. Uriel Alejandro Giménez, de 12 años, murió tras un enfrentamiento armado con la Policía, luego de una persecución que terminó en el Barrio de Emergencia Puerta 8.

Fuentes policiales informaron que todo comenzó cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire. Los sospechosos se dieron a la fuga y, durante la persecución, abrieron fuego contra el personal policial. Los agentes repelieron la agresión y la situación se tornó caótica.

La secuencia finalizó en Puerta 8, donde al menos dos hombres armados escaparon a pie. Dentro del vehículo encontraron el cuerpo de Uriel y también vainas servidas. Personal del SAME constató que el menor murió por disparos de arma de fuego.

En Instagram, los seres queridos del menor lo despidieron con un compilado de imágenes y una serie de historias con dedicatorias hacia él, con el hashtag #uriporsiempre. En las publicaciones se lo ve al menor a bordo de distintas motos y exhibiendo armas.

Intervención judicial y antecedentes

La UFI N°6 tomó intervención en el caso y dispuso pericias a cargo de la Gendarmería Nacional. El caso fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y un subteniente quedó imputado.

Fuentes del caso confirmaron que el menor fallecido tenía antecedentes por encubrimiento en una causa del 27 de octubre de 2025, tramitada en la comisaría 11 de Tres de Febrero.

Mientras tanto, la policía busca a los dos prófugos que lograron escapar tras el tiroteo.