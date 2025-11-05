Un efectivo de la Policía Bonaerense mató a un delincuente armado, que intentó asaltar a una pareja en moto en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero.

El episodio ocurrió en el cruce de Ruta 8 y Eva Perón (colectora), donde una pareja que circulaba en motocicleta fue abordada, a punta de pistola, por un hombre que intentó despojarlos de sus pertenencias.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho a la que accedió el medio local Primer Plano Online, la situación surgió cuando un motociclista, de 28 años, y su novia, de 26, fueron interceptados por un hombre armado mientras circulaban por Loma Hermosa. El asaltante, a cara descubierta, los amenazó y lo obligó a detener la marcha.

En simultáneo, un sargento de la Policía Bonaerense —fuera de servicio y de camino a su destino laboral— advirtió lo que sucedía. Al intervenir, el asaltante no abandonó su accionar y; por el contrario, giró su cuerpo y apuntó su arma en dirección al uniformado.

Ante esa situación, el efectivo sacó su pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros y disparó dos veces. Uno de los disparos impactó en el tórax del agresor, que cayó herido sobre el asfalto.

Tras esto, el policía notificó a la central 911 acerca de lo sucedido. Poco después, una patrulla y médicos llegaron al lugar del hecho. Familiares y allegados al delincuente herido reclamaron su traslado urgente. Así, fue trasladado en un patrullero hasta el Hospital Bocalandro, de Tres de Febrero, centro al que ingresó sin vida.

La víctima fue identificada como Joel Axel Andrés Navarro, quien contaba con un largo historial criminal. Su nombre figuraba en investigaciones asociadas a robos agravados y hechos de violencia; incluso, en causas del fuero de menores.

A su vez, las autoridades confirmaron que otro grupo de amigos y familiares del fallecido se llevó el arma que había sido utilizada durante el asalto, ingresándola al barrio conocido como Puerta 8.

La fiscal Gabriela Pino, titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial San Martín, resolvió que las tareas periciales sobre el hecho quedaran bajo la órbita de Gendarmería Nacional, a fin de garantizar transparencia en el procedimiento.

Además, se incautó el arma reglamentaria del agente para los peritajes obligatorios, pero no se adoptaron medidas restrictivas respecto de su libertad procesal, al evaluarse el caso dentro de la figura de “legítima defensa de terceros”.