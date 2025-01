Un hombre y dos mujeres fueron acusados de planear, robar, matar y hacer desaparecer el cuerpo de Marcelo David Molina, de 42 años, quien está desaparecido desde el viernes 3 de enero. La víctima residía en la ciudad de Roldán, departamento San Lorenzo. Los tres imputados quedarán detenidos por el plazo de ley (al menos dos años).

En una audiencia imputativa llevada a cabo en la mañana de este martes 14 de enero en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, el fiscal Adrián Spelta develó un oscuro plan llevado a cabo por 3 personas, que fueron acusadas de los delitos de robo simple y homicidio doloso calificado a Jonatan Cristian K.; Cintia Marilin C. y Romina Daniel C.

Adrián Spelta, fiscal del caso.

El fiscal les atribuyó haber ocasionado la muerte de Marcelo David Molina en las siguientes circunstancias: antes del viernes 3 de enero del 2025 los imputados acordaron un plan criminal para ocasionar la muerte de Molina, que mantenía una relación de pareja en forma ocasional con Cintia Marilin C. y Romina Daniel C. (tía y sobrina).

Persecución, asesinato y desaparición

Según se reveló en la audiencia, el viernes 3, Molina llevó en una moto marca Motomel a una hermana a su lugar de trabajo, en cercanías de Gálvez y ruta A012, de la ciudad de Roldán. Ahí comienzan a seguirlo en una camioneta VW Saveiro, que pertenecía a la víctima, hasta su casa, ubicada en calle Las Heras al 800 de Roldan, a unas 12 cuadras al oeste del lugar donde dejó a su familiar.

Para el fiscal, minutos después el trío de imputados concretó el homicidio (no se sabe por el momento el lugar exacto donde se perpetró el crimen). Sobre esto, señaló: “El cuerpo aún no se encontró y entiendo que no se va a encontrar, y eso ya lo saben (los familiares), por las circunstancias en las que se procedió con el cuerpo después de quitarle la vida”.

El cuerpo fue incinerado y descartado en un contenedor.

Posteriormente a darle muerte, los imputados se trasladaron a la casa de la víctima y sustrajeron objetos personales (electrodomésticos, elementos de ferretería y herramientas varias, junto con un teléfono celular, documentación y un arma de fuego tipo carabina), además de la camioneta Saveiro.

El botín sustraído de la vivienda fue trasladado por las dos mujeres hasta su domicilio, el predio de una empresa ubicada en el kilómetro 308 de la autopista que une Rosario con Córdoba, en jurisdicción de Funes, donde ellos eran caseros.

Alrededor de las 22 de ese mismo viernes, los tres imputados trasladaron en la camioneta el cadáver al domicilio ubicado en el kilómetro 308 de la autopista. El vehículo era manejado por Jonatan K. y fue escoltado por las dos imputadas en una motocicleta Motomel, también propiedad de la víctima.

Cuando llegaron al inmueble ubicado sobre la autopista, Jonatan K se encargó de incinerar y descartar el cuerpo en un contenedor, que luego fue trasladado por una empresa de residuos (el lunes 6) al relleno sanitario de la ciudad de Pérez.

“Lo incineraron en el interior del predio y luego el cuerpo fue arrojado con una bolsa dentro de uno de los contenedores que el día lunes la empresa encargada de la limpieza, trasladó”, remarcó Spelta, quien además aclaró que se realizó una búsqueda de los restos con perros rastreadores, “pero no pudimos lograr dar con el cuerpo”.

Elementos secuestrados

En el marco de la investigación, se halló el teléfono celular, la carabina, y la documentación en inmediaciones del río Coronda, muy cerca de la llamada ‘Boca de Monje’, en jurisdicción de Puerto Aragón, departamento San Jerónimo, a unos 90 kilómetros al norte de Roldán. Además, se constató que los tres imputados estuvieron almorzando en esa zona el domingo 5.

Fuentes de la fiscalía mencionaron que en el marco de un allanamiento realizado en el domicilio donde residen los imputados, en el kilómetro 308 de Roldan, se halló el vehículo mencionado y diversos objetos que pertenecían a Marcelo Molina; los mismos habrían sido sustraídos por los imputados.

Sobre el cuerpo de Molina, el fiscal destacó que “la búsqueda de los restos nunca va a finalizar hasta que lo encontramos, pero todo nos indica que va a ser casi imposible”.