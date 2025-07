LUCÍA, JULI POGGIO y ALAN denuncian a productora de Gran Hermano:



-LUCÍA: "Muy maleducada, con mi familia, la tribuna, a KENNYS PALACIOS también lo sacó de la tribuna. A los Martin Fierro me dijo: "No te pongas linda no vas a la alfombra roja""#granhermano #lam pic.twitter.com/y41Jg8ZyiC