Tras su paso por la gala de los Personajes del Año de la revista Gente, Flor Jazmín Peña rompió el silencio sobre la polémica que se generó en redes luego de que Yanina Latorre compartiera un video suyo comentando, con humor e incomodidad, la actitud seductora de una famosa con Nico Occhiato.

Lo que comenzó como un chiste terminó explotando el día siguiente, cuando Mariana Brey señaló que la involucrada sería Julieta Poggio, quien rápidamente lo negó. Luego circularon los nombres de Laurita Fernández y Wanda Nara.

Sin embargo, Flor aclaró en diálogo con Desayuno Americano que nunca mencionó a ninguna de ellas ni quiso alimentar un conflicto inexistente.

“Solo hice un chiste en la historia de Yanina, en un contexto diferente y cagándome de la risa con todos. Sin nombrar a nadie, sin acusar a nadie”, comenzó diciendo Flor.

Luego habló de las famosas señaladas de “bebotear” a Occhiato: “Hoy (3 de diciembre) me levanté y vi que Juli Poggi había llorado. Entonces lo primero que hice fue escribirle para decirle que nada tenía que ver. Aparte, nosotras tenemos la mejor onda”.

🟠OCCHIATO-GATE: HABLÓ FLOR JAZMÍN EN MEDIO DEL ESCÁNDALO



-"Siento que se dicen una cantidad de cosas tremendas cuando no dije nada"

-"Con Wanda no nos conocemos"

-"Le escribí a Juli Poggio, tenemos la mejor"

-"No hay tal quilombo"



Exclusiva de @BrunoIncicco @PamelaDav pic.twitter.com/PXVvG7kigd — Desayuno Americano (@desayunook) December 4, 2025

“Con Wanda no nos conocemos y no me la crucé. Ella estaba más adelante".

“Con Laurita, lo mismo, casi ni la crucé. Nos saludamos, la mejor… Vino a Luzu la semana pasada”, expuso Flor Jazmín.

Bajándole el tono a las versiones, continuó: “Repito, trato de no mirar porque siento que se dicen una cantidad de cosas tremendas para algo que en realidad no dije. No hay tal drama ni tal quilombo”.

“A la mañana le escribí a Juli ni bien me enteré de que estaba angustiada, para decirle ‘boluda, sos loca, nos conocemos, tenemos la mejor, no tenés nada que ver’. Me puso mal verla angustiada”, reveló en el programa de Pamela David.

Y concluyó: “Me parece que todo nació a partir de un tuit y se empezó a repetir. De un tuit de alguien que ni idea. Y se empezó a repetir y empezó a crecer. Pero nada, no tengo nada para decir de nadie, en absoluto”.