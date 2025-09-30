La desaparición de Antonella Palavecino, de 29 años, mantiene en vilo a su familia desde hace más de tres meses. Su hermana Mónica habló con Radio Rafaela y relató con dolor la incertidumbre que atraviesan cada día sin noticias ciertas sobre su paradero.

“Es como que se la tragó la tierra. No tenemos informaciones concretas que sean de ella. Todas las que nos llegaron por redes sociales resultaron erróneas”.

Una desaparición fuera de lo común

De acuerdo a lo que contó su propia familia, Antonella vivía en la casa de su madre, en calle Francia de Rafaela, junto a sus dos hijos mayores, mientras que los más pequeños están al cuidado de su exsuegra. Aunque en algún momento tuvo problemas de consumo, sus ausencias nunca se extendían tanto tiempo sin avisar.

Buscan a Antonella Palavecino en Rafaela. Foto: Gentileza

“Es rara la vez que ella desaparezca así por tanto tiempo. Siempre nos avisaba, aparecía en el día o al siguiente. Esta vez fue de la nada. Dejó su ropa en la casa y no tiene documentos ni celular. Es como que desapareció de repente”, relató su hermana.

Buscan a Antonella Palavecino en Rafaela. Foto: Gentileza

Mónica contó que incluso la familia piensa en las peores hipótesis. “No queremos pensar que esté muerta porque nos colapsaríamos mal. Pero nunca nos pasó esto con ella”, dijo Mónica entre lágrimas.

Sin teléfono ni DNI, y con informaciones confusas

Al momento de su desaparición, Antonella no tenía celular ni DNI vigente, lo que dificulta su rastreo. La familia ha recibido versiones de que podría haber sido subida a un auto, pero ninguna información ha sido verificada. “Ella tiene mi número de memoria, pero no hay ninguna llamada ni mensaje que confirme que está bien. Para mí la tienen secuestrada. Nadie nos da una información definida”, señaló Mónica.

Buscan a Antonella Palavecino en Rafaela. Foto: Gentileza

Las autoridades han realizado búsquedas en la casa familiar y trabajan junto a la División de Trata de Personas, pero hasta el momento no hay resultados. La familia sigue aportando datos que recibe de vecinos o conocidos.

Mientras tanto, la angustia crece: “Mi mamá se la pasa llorando, preocupada y pensando lo peor. Nosotros tenemos bajones porque no sabemos nada de ella. Los chicos ven sus fotos pegadas por la ciudad y se largan a llorar porque la extrañan”.

Un pedido dirigido a todos

Mónica pidió que quienes puedan aportar información se comuniquen de inmediato con la policía o con la familia. “Queremos al menos una señal de que está bien. Necesitamos saber qué pasó con Antonella”, imploró.

La denuncia por pedido de paradero fue radicada el 15 de agosto, pero la familia no tiene novedades desde junio. Desde ese día, no hubo más novedades. Según los datos aportados por un familiar, la joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez trigueña y cabello castaño lacio. Al momento de su desaparición, vestía pantalón largo y buzo claro.

Las autoridades piden a quienes tengan información sobre su paradero que se comuniquen de manera inmediata al 911, a la Subcomisaría N.º 1 o a cualquier dependencia policial cercana a su domicilio.