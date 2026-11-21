Tres personas murieron este sábado por la mañana tras un violento choque seguido de incendio en la autopista Panamericana, a la altura de La Horqueta, en el partido bonaerense de San Isidro. Las víctimas quedaron atrapadas en el interior del automóvil en el que viajaban, que terminó completamente destruido por las llamas.

El siniestro se produjo alrededor de las 5.40, en el kilómetro 20,800 del Acceso Norte, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. En el episodio estuvieron involucrados un Volkswagen Vento rojo, un Volkswagen Suran y un colectivo de la línea 21.

De acuerdo con la información oficial, los tres fallecidos viajaban en el Vento, que no tenía la patente colocada. Los cuerpos fueron encontrados dentro del vehículo y, debido al estado en que quedaron, inicialmente no se había podido establecer la identidad de las víctimas.

Cómo fue el choque que terminó en un incendio

Según las primeras reconstrucciones, el Volkswagen Vento circulaba a alta velocidad cuando su conductor perdió el control. El vehículo impactó contra el guardarraíl, volvió hacia la calzada y chocó contra un Volkswagen Suran.

Segundos después, terminó colisionando contra un colectivo de la línea 21. Tras el impacto se produjo una explosión y el automóvil se incendió por completo, con sus ocupantes atrapados en el interior.

Las cámaras de seguridad de la autopista registraron la secuencia del accidente. Las imágenes permitieron observar los impactos y el momento en que se desató el fuego.

Qué pasó con los ocupantes de los otros vehículos

Además del Vento, en el siniestro participaron un Volkswagen Suran rojo, en el que viajaban cuatro personas, y un colectivo de la línea 21 que trasladaba a dos pasajeros, además del conductor.

Según el parte oficial, los ocupantes de los otros vehículos fueron asistidos en el lugar y no necesitaron ser trasladados a un centro de salud.

En el operativo intervinieron Bomberos, personal de emergencias, trabajadores de Autopistas del Sol, efectivos del Departamento Vial Panamericana y del Comando de Patrullas de San Isidro. También trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La investigación del accidente

Las circunstancias que provocaron el choque son materia de investigación. Entre los elementos que se analizan están la velocidad a la que circulaba el automóvil y las maniobras realizadas antes de perder el control.

El estado en el que quedó el Volkswagen Vento, prácticamente destruido por el impacto y el fuego, también complicó las primeras tareas de identificación de las víctimas.

Luego de los trabajos de emergencia y el retiro de los vehículos, la calzada fue liberada y el tránsito comenzó a normalizarse durante la mañana.