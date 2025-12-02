El impacto de un vehículo en una ruta secundaria de Corrientes dejó un saldo devastador: tres personas fallecieron, entre ellas un niño de seis años y una mujer embarazada de ocho meses. El accidente, que involucró a un automóvil y una camioneta, ocurrió en las inmediaciones de la localidad de Esquina, a unos tres kilómetros del centro urbano, cuando las víctimas se dirigían hacia su residencia, en el paraje Santa Librada.

La colisión se produjo ayer a las 14.30, en la intersección de la ruta provincial 59 —un camino de ripio— y la calle Mitre. Según la reconstrucción de los hechos, una camioneta Chevrolet S10 circulaba en dirección a la ruta nacional 12 y, al llegar al cruce, embistió a un Volkswagen Gol que salía de Esquina con tres pasajeros a bordo. El impacto se produjo sobre el lateral izquierdo del automóvil, lo que provocó la muerte inmediata de Marisol Villalba, de veintisiete años.

Las otras dos personas que viajaban en el remís, Johana Patricia Aranda, de treinta y un años y embarazada de ocho meses, e Iván Tiziano Villalba, de seis años, sobrevivieron al choque inicial, pero fallecieron poco después en el Hospital de Esquina debido a la gravedad de las heridas sufridas. Medios locales informaron que las dos mujeres eran cuñadas. El conductor del remís también resultó herido, con fracturas y lesiones que motivaron su internación, aunque su vida no corre peligro.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de Bomberos Voluntarios y una ambulancia del Hospital San Roque, cuyo personal médico asistió a los heridos en el lugar antes de su traslado. El fiscal Javier Mosquera se presentó en la escena y supervisó las tareas de los peritos. El funcionario dispuso que los cuerpos de las víctimas permanecieran en la Morgue del Hospital hasta que se completaran los trámites de inhumación.

Mosquera también ordenó la detención del conductor de la camioneta y el secuestro de ambos vehículos para la realización de pericias mecánicas. Los primeros indicios, según trascendió, apuntan a que el conductor del remís no habría advertido la presencia de la camioneta al llegar a la intersección de la calle Bartolomé Mitre con la ruta provincial 59.

La jornada estuvo marcada por otro siniestro vial de gravedad en la provincia. A las 22.30, en el cruce de las rutas nacionales 12 y 118, cerca de la ciudad de Saladas, un Toyota Etios que intentaba cruzar la ruta nacional 12 colisionó con un camión que había partido de Resistencia y se dirigía a Buenos Aires. En el automóvil viajaban Lázaro Terrusi, de cuarenta y nueve años, al volante, acompañado por Daniel Gómez, Francisca Vallejos, de ochenta años, y Rocío Ortiz.

Como consecuencia del choque, fallecieron las dos mujeres que iban en el Toyota Etios, ambas oriundas de Zárate, provincia de Buenos Aires. Los otros dos ocupantes fueron trasladados al Hospital Escuela de Corrientes, donde permanecen internados con golpes y fracturas.