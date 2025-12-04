Un violento episodio conmocionó a la ciudad de Nova Iguaçu, en Brasil, donde un triángulo amoroso derivó en un intento de homicidio. Edson Moreira da Silva fue detenido este miércoles acusado de atropellar de manera intencional al marido de su amante y, horas después, admitir el hecho a través de audios de WhatsApp.

El ataque ocurrió el martes por la noche, cuando Silva embistió con su auto a Josiel Barreto Dias, quien quedó tendido e inconsciente en plena calle. La víctima fue trasladada al Hospital Geral da Posse, donde permanece internada en estado crítico.

La causa avanzó rápidamente debido a la propia conducta del agresor: además de confesar el ataque en mensajes de voz enviados a su amante, también le envió una foto del hombre desmayado en el suelo, minutos después del impacto. Esas pruebas permitieron a la policía iniciar la búsqueda durante la madrugada.

Edson Moreira da Silva fue detenido tras confesar el ataque a su amante. (Foto: gentileza O Dia).

Los agentes localizaron el vehículo utilizado, que presentaba daños visibles en el paragolpes y el parabrisas. Cerca de las 7.40, efectivos de las comisarías 52ª y 56ª lograron detener a Silva, quien volvió a admitir su responsabilidad mientras era trasladado.

Según fuentes policiales, los tres involucrados venían manteniendo discusiones por mensajes días antes del ataque. Silva quedó detenido en flagrancia y enfrenta cargos por tentativa de homicidio, mientras que la víctima continúa en estado crítico en terapia intensiva.