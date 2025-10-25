Continúa la investigación
Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a la mujer de Víctor Sotacuro
Se trata de Mónica Débora Mugica, informaron fuentes policiales.
La mujer de Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la organización que asesinó a Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, fue detenida en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el arresto de Mónica Débora Mugica se concretó esta madrugada.
Noticia en desarrollo
