La captura en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, y de Matías Agustín Ozorio, ambos acusados por el triple femicidio de Florencio Varela, abrió un nuevo capítulo en la investigación. Sin embargo, mientras uno de ellos ya será trasladado a la Argentina para ser juzgado, el otro deberá enfrentar un proceso más extenso de extradición.

Ozorio fue detenido en Lima el martes por la mañana, aunque la noticia se confirmó recién horas después. Las autoridades esperaban concretar también la captura de “Pequeño J”, con quien el joven planeaba encontrarse en una plaza de la ciudad Los Olivos. Finalmente, ambos cayeron casi en simultáneo tras un operativo conjunto de la Policía Nacional de Perú y la Interpol.

Los investigadores comprobaron que los dos acusados habían ingresado de manera ilegal a Perú la semana pasada y que se ocultaban en distintos puntos de la capital. La clave para dar con ellos fue la intervención del celular de Valverde Victoriano, que permitió reconstruir su recorrido y coordinar el operativo de captura.

A pesar de haber sido detenidos el mismo día, las gestiones judiciales son diferentes. En el caso de Ozorio, se aplicará un trámite de expulsión que permitirá que llegue a la Argentina en cuestión de horas. De hecho, su arribo a Ezeiza está previsto para la tarde de este miércoles, donde será puesto a disposición de la Justicia.

En cambio, la situación de “Pequeño J” es más compleja: como ciudadano peruano, debe atravesar un proceso formal de extradición, que puede demorar semanas o incluso meses. Por esa razón, las autoridades argentinas habían solicitado anticipadamente el inicio del trámite, previendo la posibilidad de su captura en territorio extranjero.

Ambos están acusados de ser parte central del brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). La Justicia bonaerense considera a Valverde Victoriano como el autor intelectual del crimen y a Ozorio como uno de sus principales laderos en la organización. Con estas detenciones, ya son nueve los arrestados por el caso que conmociona al país.