Lázaro Víctor Sotacuro, el acusado de manejar el auto de apoyo desde La Matanza a Florencio Varela, donde fueron asesinadas Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), terminó de declarar ante el fiscal Adrián Arribas y fue trasladado al penal de Sierra Chica, al tiempo que se estableció el secreto de sumario.

“Fueron declaraciones muy claras”, remarcó el abogado Guillermo Endi, defensor del hombre de nacionalidad boliviana y su sobrina, Florencia Ibáñez, quien fur derivada a la cárcel de mujeres de Magdalena.

El letrado señaló que "quedó claro que Sotacuro no estaba en la casa de Florencio Varela", sino que "siempre estuvo" en el Volkswagen Fox al igual que Ibáñez.

Sin embargo, remarcó que "no se puede hablar de lo que va a pasar" debido al secreto de sumario y sostuvo que el extranjero quedó alojado en Sierra Chica porque es un lugar de máxima seguridad.

A su vez, confirmó que "va a haber muchos más detenidos" en la investigación y señaló que Sotacuro "no tiene una mordedura en la mano": "Es una lastimadura porque lo golpeó la Policía en La Quiaca".