Casi media horas después de su ingreso a la fiscalía, el acusado rechazó hablar y, según indicaron, fue por recomendación de su abogado oficial, quien quedó a cargo de su representación minutos antes.

Ahora, Ozorio quedará alojado en el penal de General Alvear.

A la salida de la audiencia, el abogado Diego Storto expresó: "¿Qué va a decir esta lacra? Nada".

Asimismo, el abogado Fernando Burlando señaló que negarse a la indagatoria "es un derecho constitucional" y que era lo que esperaban.