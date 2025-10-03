Día clave
Triple crimen en Florencio Varela: Ozorio se negó a declarar y abren los celulares
Matías Agustín Ozorio, la mano derecha de “Pequeño J“ llegó en la noche del jueves a Buenos Aires tras su expulsión de Perú.
Casi media horas después de su ingreso a la fiscalía, el acusado rechazó hablar y, según indicaron, fue por recomendación de su abogado oficial, quien quedó a cargo de su representación minutos antes.
Ahora, Ozorio quedará alojado en el penal de General Alvear.
A la salida de la audiencia, el abogado Diego Storto expresó: "¿Qué va a decir esta lacra? Nada".
Asimismo, el abogado Fernando Burlando señaló que negarse a la indagatoria "es un derecho constitucional" y que era lo que esperaban.
