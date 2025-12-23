El ataque ocurrió en la madrugada de este martes en inmediaciones de Lirio y España. Dos de las víctimas fallecieron en el lugar y la tercera en el hospital Centenario. Hay una cuarta persona lesionada con disparos en el rostro y en el torso

Tres personas fueron asesinadas en un ataque a tiros que tuvo lugar en la madrugada de este martes en inmediaciones de Lirio y España, en barrio Las Flores. Una cuarta persona fue trasladada al hospital de emergencias Clemente Álvarez con impactos de bala en el rostro y en el torso.

Los primeros en arribar a la escena fueron agentes de la Prefectura Naval, quienes perimetraron la escena a la espera del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones. Allí, constataron la muerte de Érica Tamara Ayala, de 35 años, y el fallecimiento de un hombre que hasta este momento no fue identificado.

De Lirio y España fueron trasladadas otras dos víctimas gravemente heridas de bala. Uno fue llevado al Centenario con dos disparos en el tórax y dos en los brazos y murió a las 4 de este martes como consecuencia de las lesiones. Fue identificado como Sergio Fabián Roldán, de 35 años.

El otro herido, que tiene domicilio en Villa Gobernador Gálvez, quedó internado en el Heca para la realización de estudios.