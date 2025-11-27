La Policía se encontró con una “escena dantesca” cuando llegó a una casa en Canelones. El asesino, de 27 años, dio distintas versiones y dijo que quería hacer

La ausencia de un capataz de obra, de 62 años, el lunes y martes en el lugar de trabajo llamó la atención de sus compañeros. Era una persona responsable, que solía cumplir con sus obligaciones, y su ausencia era extraña. Tampoco les contestaba el teléfono. Fue por esto que dos arquitectos decidieron ir hasta su casa, en la pequeña localidad de 18 de Mayo (Canelones, Uruguay) para ver qué pasaba. Y se encontraron con su hijo, que daba respuestas esquivas.

Las explicaciones que daba no sonaban convincentes. Les dijo que sus padres se habían ido de viaje, pero no supo detallar a dónde. Como el auto estaba en el garaje, tuvo que cambiar la versión: en realidad su padre había salido en ómnibus. Pero los compañeros de trabajo no se convencían y decidieron llamar a la Policía, según informaron.

En realidad, el hijo les estaba mintiendo: el cuerpo de su padre, junto al de su madre y su hermano, estaba dentro de la casa mutilado por una sierra.

La calma de este pueblo, cercano a Montevideo, se vería cortada por la presencia de agentes policiales en una calle sin bituminizar. El martes de noche, los efectivos fueron a la casa y se encontraron con una “escena dantesca”, como definió el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo.

“Nos encontramos con una escena muy compleja. Tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas. Una persona detenida”, detalló Quevedo en la misma noche del martes, en una rueda de prensa.

Cuando los policías ingresaron a la casa interrogaron al joven. Y, como había sucedido cuando habló con los trabajadores, también cambió las versiones que dio.

Lo primero que dijo el homicida fue que el sábado, a la hora 23, había llegado a la casa cuando fue sorprendido por seis personas encapuchadas y vestidas de negro, que lo empezaron a golpear y lo dejaron inconsciente. Cuando despertó, vio a sus padres y a su hermano muerto.

Dijo que intentó reanimarnos y, como no pudo, mutiló sus cuerpos con una sierra para darle sepultura, de acuerdo a los detalles consignados por Telemundo. Cuando le preguntaron dónde estaban los cuerpos, el joven de 27 años señaló el interior de su casa.

El cuerpo del hermano mayor estaba en la cocina, con varias manchas de sangre y al lado de una motosierra. En otra habitación estaban los otros dos cuerpos, también desmembrados. Los agentes notaron que faltaban otras partes del cuerpo: el joven indicó que estaban en un galpón.

El cambio de versiones que dio el hombre llevan a la Policía a preguntarse si es imputable.

Otra de las versiones que dio este hombre es que actuó porque quería hacer una “película de terror”. Esto lo repitió en varias oportunidades. Más tarde dijo que los asesinó porque “odiaba” a sus familiares. “Debí haberlo hecho antes”, le dijo a los efectivos que lo interrogaban.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que los crímenes ocurrieron entre el viernes y el sábado.

18 de Mayo quedó en shock tras este episodio. “Uno ve estas cosas en las películas, pero nunca cree que va a vivirlo de cerca”, dijo Ana, una de las vecinas, en declaraciones al diario El País. “Nos saludábamos como cualquier vecino. Con ella éramos las dos más viejas del barrio”, contó. Ana había notado algo extraño en la casa en los últimos días porque las luces del arbolito de Navidad estaban apagadas.

“No escuché un grito ni un disparo. No entiendo cómo pudo haber pasado esto”, dijo otro de los pobladores de 18 de Mayo.

Otros vecinos describen que la familia era “muy reservada” y que tenía “poco relacionamiento” con el resto de los habitantes de la zona. Definieron al padre del homicida como un hombre “súper trabajador”.