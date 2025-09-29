En diálogo con LN+, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió al brutal triple femicidio de Florencio Varela, donde Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron asesinadas tras cinco días de desaparición. El caso conmocionó por la violencia ejercida contra las jóvenes, que incluyó torturas y la transmisión en vivo del crimen.

“Sin duda fue un crimen mafioso perpetrado por una organización que no estaba dentro del radar de las fuerzas de seguridad”, afirmó la funcionaria. En ese sentido, señaló como principal sospechoso a un joven de nacionalidad peruana, conocido como “Pequeño J”, de apenas veinte años. Según remarcó, hasta ahora no había sido detectado ni por la Provincia, ni por la Ciudad, ni por el ámbito nacional.

La ministra también cuestionó al gobernador Axel Kicillof y al titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a quienes acusó de “politizar” el caso para evadir responsabilidades institucionales. “Que ellos lo politicen no significa que uno haga lo mismo. Se trata de asumir la gravedad del hecho”, enfatizó.

Además, sostuvo que el Ministerio de Seguridad de la Nación trabajó junto a las autoridades provinciales en la frontera, donde hubo un detenido vinculado al caso. Explicó que se compartieron hipótesis y se alertó a todas las policías del país, destacando la colaboración de la fuerza de Jujuy “con gran profesionalidad”.

Finalmente, la funcionaria reclamó la implementación de la Ley Antimafia en la causa. Consideró que esa herramienta legal permitirá imponer la máxima condena no solo a los responsables directos, sino también a quienes, aun teniendo conocimiento del crimen a través de redes sociales, no dieron aviso a las autoridades.