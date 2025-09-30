Una nota manuscrita que indicaría dónde está Pequeño J, el principal acusado en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, fue hallada en una Comisaría de la Ciudad y la misma ya fue secuestrada, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Este lunes personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D encontró una nota que haría referencia a los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez y de dónde estaría el prófugo Tony Janzen Valverde Victoriano.

“El titular de la UFI N°12, a cargo del fiscal Carlos Arribas, dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones”, detallaron a NA.