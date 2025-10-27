El Juzgado de Garantías Nº4 de La Matanza ordenó este domingo la detención de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias ‘El Señor Jota’, oriundo de Trujillo, Perú. El magistrado Fernando Pinos Guevara considera que fue quien habría ordenado los secuestros, las torturas y los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela, tras un pedido de los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza, que investiga el caso.

Este domingo por la mañana, Celeste González, una de las detenidas, complicó gravemente en un nuevo testimonio como arrepentida a Cubas Zavaleta, a quien señaló como ‘El Papá’. Aseguró que es un hombre de máxima jerarquía en la banda y que reporta a 'El Abuelo’, el encargado de enviar la droga desde Perú.

Así, el caso ya suma 11 apresados. Para ocho de ellos, los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli pidieron la prisión preventiva el viernes último, junto con el pase del expediente al fuero federal.

Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’, de quien Cubas Zavaleta sería el jefe directo en la banda narco del Bajo Flores involucrada en los femicidios, espera ser extraditado desde Perú. Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro Lázaro, otro de los detenidos, fue detenida en la madrugada de este sábado. Quedan otros tres prófugos en la causa por capturar.

Cubas Zavaleta, vinculado a la organización criminal “Los Pulpos de Trujillo”, ya estaba preso en la División Caballería de la calle Cavia de la PFA a la espera de ser extraditado a su país en otra causa por tráfico de drogas, con un expediente a cargo del juez federal Luis Armella.

Justamente, esa celda que ocupa en la PFA fue allanada por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense poco antes de la medianoche de este sábado, luego de que el nombre de 'El Señor Jota’ ingresara al expediente al ser marcado por un testigo.

Ahora, el juez Pinos Guevara, aceptó el pedido de los fiscales del caso para que quede detenido como coautor del triple femicidio agravado por la privación ilegal de la libertad de las víctimas, cometido con premeditación, alevosía y ensañamiento.

El juez, al analizar el requerimiento de los fiscales y las pruebas reunidos, sostuvo que “existen elementos suficientes e indicios vehementes” y que hay “motivos bastantes para sospechar que Joseph Freyser Cubas Zavaleta ha participado en su comisión”.

El juez también dispuso que se requiera al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Lomas de Zamora la anotación conjunta de Cubas Zavaleta, quien ya se encontraba alojado en la Alcaidía Cavia de la Superintendencia de Investigaciones Federales a disposición exclusiva de ese tribunal.

Esta medida busca coordinar la situación procesal del imputado entre las distintas jurisdicciones que intervienen en la causa, dada la gravedad y la urgencia del caso.

Respecto al pedido de traslado del detenido, solicitado por la fiscalía, el juez aclaró que no tiene potestad sobre eso, ya que se encuentra “anotado a disposición exclusiva” del juez Armella.

De este modo, la resolución delimita las competencias de cada jurisdicción y deja en manos de la Justicia federal cualquier decisión sobre el destino de ‘El Señor Jota’.

El testimonio de Celeste González dio cuenta del macabro poder de mando del nuevo acusado, detenido desde el 27 de agosto pasado cuando la división Interpol de la PFA lo capturó en Lanús, buscado en su país por amenazar a una mujer para que viaje con tres kilos de cocaína a España,

La arrepentida, que busca ser considerada imputada colaboradora si la causa pasa finalmente al fuero federal -tal como pidieron los fiscales el viernes-, aseguró que Cubas Zavaleta estuvo presente en una fiesta de la banda del Bajo Flores donde “llevaron chicas”.

De acuerdo a su declaración, los asistentes al evento indicaron: “Ese es el Papá”. Según la imputada, todos decían que “era re poronga” y que “le tenían miedo”.

“Si alguien cometía algún error o no hacían lo que él quería, los mandaba a torturar”, se lee en la transcripción de su relato. La arrepentida aclaró que la orden no era matarlos “porque le servían”. Incluso, precisó que esos ‘castigos’ eran filmados y enviados al resto de los integrantes de la banda.