Avanza la investigación por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela. Este martes comienza con las indagatorias Lázaro Víctor Sotacuro y a su sobrina, Florencia Ibáñez.

Tras una serie de allanamientos en las últimas horas, se secuestró el vehículo Volkswagen Fox en el que se trasladó Sotacuro el día de la desaparición de las chicas de La Matanza.

Este lunes por la tarde, Florencia fue apuntada por viajar en el auto de apoyo durante el secuestro de las jóvenes tras dar su versión de los hechos en vivo. La mujer habría sido partícipe en la logística del grupo la noche de los asesinatos.

La mujer estaba brindando una entrevista en un canal televisivo y se auto incrimó. "El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos", explicó.

La mujer contó que, junto al sospechoso y al amigo que ambos tenían en común, fueron a un kiosco a cinco cuadras de la casa donde fueron asesinadas las tres víctimas. "Teníamos que hacer tiempo", indicó.