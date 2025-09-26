Las familias de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela despidieron a las jóvenes en dos velorios separados: por un lado el de Brenda del Castillo y Morena Verdi, que eran primas, y en paralelo se realizó el de Lara Gutiérrez. Las tres fueron encontradas asesinadas y descuartizadas en el pozo de una casa en medio de una causa que las vincula a “una trampa organizada por una banda narco”.

Ambos velatorios se llevaron adelante en San Justo, partido de La Matanza. La Policía bonaerense estuvo presente para aportar el acceso de los familiares. Al mismo tiempo, se indagó a los cuatro detenidos por la causa aunque todos se negaron a declarar. Dos de ellos quedaron imputados por homicidio agravado mientras que los otros dos fueron acusadas de encubrimiento.

Al velatorio fueron familiares cercanos, muchos con remeras con las caras de las chicas. Se vieron escenas de dolor, llantos y abrazos. Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, una de las caras visibles mientras se movilizaban para pedir su búsqueda, habló ante los medios presentes en el lugar y pidió que la causa se traslade a la Justicia Federal. “Hay cosas que no me cierran”, dijo y pidió que "caigan" los responsables.

Según trascendió, hubo una parte de los familiares que recargaban las responsabilidades en Lara, la menor de 15 años, quién habría pedido a sus amigas Brenda y Morena que la acompañen al trágico encuentro del viernes a la noche. Antonio prefirió no hacer esa diferenciación. “Las tres chicas son víctimas”.

El abuelo de dos de las víctimas adelantó que en los próximos días irá hasta el Congreso de la Nación "y le voy a pedir a los senadores y diputados que me atiendan. Tengo 30 nietos y ahora me faltan dos”, se lamentó.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que los crímenes de Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo se trataron de “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14.

Alonso aseguró que la investigación apunta a una organización criminal con base en la Villa 1-11-14. Según explicó, “se trató de una trampa organizada por una banda narco”, lo que refuerza la hipótesis de un ataque premeditado.

El funcionario mencionó que actualmente hay cuatro detenidos, todos ligados a la banda narcocriminal acusados del delito de homicidio agravado: "Sabemos que hay más personas involucradas".