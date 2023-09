El hombre que descubrió la infidelidad de su esposa con su hermano contó su trágico drama en vivo, en un programa de radio.

Lo que ocurrió fue que su hermano y papá del cumpleañero, quién estaba confirmado para vestirse de payaso en la fiesta infantil, comenzó a sentirse muy enfermo, por lo que informó que no iba a poder cumplir el papel.

Ante esta indisposición del hombre, Jake tuvo la buena voluntad de tomar su lugar en la fiesta de cumpleaños del nene, con el fin de que no se quedaran sin el payaso que iba a animar a los invitados.

Pero esto no le fue contado a su, ahora, exesposa, quién no se enteró hasta que se acercó demasiado.

El relato del hombre que descubrió la infidelidad de su hermano con su esposa

A través de un llamado telefónico, el hombre contó todos los detalles sobre cómo descubrió la infidelidad de su ex esposa y toda su familia lo sabía: “Hace dos o tres años mi hermano enfermó y tenía que disfrazarse de payaso para la fiesta de cumpleaños de su hijo”, recordó.

Al enterarse de esta situación de salud de su hermano, Jake tomó su lugar: “Entonces, decidí hacerlo y así fue como descubrí que mi exesposa me estaba engañando”, reconoció el fan, que llamó a Carrie y Tommy para contarles.

Tras ello, Jake reveló que la forma en la que se enteró de la infidelidad de su, entonces, esposa con su propio hermano fue la peor: “Ella se acercó a mí y comenzó a tocarme, a manosearme y a decir el nombre de mi hermano y cuando me quité la mascarilla se quedó boquiabierta”, relató.

“Ella me dijo: ‘No es tu hermano’ y yo dije: ‘No, no lo es’”, agregó el hombre traicionado; que no sabía que todo se iba a poner aún más feo: “Ella me siguió y me dijo que esto había estado sucediendo durante un tiempo”.

Pero lo que se estaba a punto de enterar era peor que la noticia de la infidelidad de su esposa y su hermano: “Me enfrenté a mi hermano y a mi familia y todos lo sabían”, contó, después de dos años de ese dolor.