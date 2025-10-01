Muchos homenajes aparecieron este martes en las redes sociales por el inesperado fallecimiento de un conocido DJ de Neuquén. . Se trata de Diego Mendez, de 47 años, quien se desempeñó en la profesión por muchos años e hizo bailar a toda una generación de neuquinos.

Sus restos fueron velados este martes en la nueva sala de Calf, ubicada en la calle República de Italia al 3979 de la capital neuquina.

Según publicaron sus allegados, Diego, también apodado como "Bombucha" era DJ de oficio hacía décadas y también fue operador de radio. Trabajó en El Mega por 5 años hasta su cierre, en octubre de 2017. Según pudo saber LMNeuquén, el hombre tenía un emprendimiento de organización de eventos privados junto a su pareja Soledad.

Los sentidos homenajes al DJ Diego Mendez

Los homenajes al DJ en redes sociales confluyen en muchos puntos. Según las publicaciones, Diego Mendez era un hombre apasionado por su trabajo, humilde y que dejó una marca en mucha gente del ambiente de los boliches. Los posteos se llenaron de sentidas fotos grupales con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Un usuario identificado en Facebook como Héctor Padilla lo definió como "otro de los grandes dj que teníamos en nuestra Patagonia".

Soledad, la pareja de Diego, hizo un homenaje y publicó un video para recordar al DJ: "Gracias por tantos momentos compartidos, por tantas risas y locuras. Así te recordaremos siempre!!! Con esa sonrisa amor mío".

"Te voy a recordar como el dj que hizo bailar a Neuquén", afirmó un allegado en una publicación homenaje. "Vamos a seguir escuchando tu música, tus enganchados", escribió y agregó: "no me olvido cuando me decías 'seguí con lo retro, lo nuevo no'".

"Descansa en Paz amigo querido… 5 años compartiendo increíbles noches desayuno y charlas en la motito… hoy de seguro estás con nuestro Dios, aunque mucho no sabían siempre me hablaste de Dios, el tiene misericordia", publicó un usuario identificado como Lucho Parra, quien habría sido compañero de Diego en sus años como dj del Mega.

"Hasta pronto dieguito que en paz descanses mis condolencias a sus familiares, otro grande que se va, a veces hubiésemos preferido que los homenajes lo hagamos en vida ,pero así es la vida ,hoy estamos mañana no sabemos. Siempre te recordaré dieguito", escribió en Facebook otro allegado.

"A días de realizar un homenaje a nuestro querido moky (ariel salvo) se nos va un tipo humilde y sencillo, se va el pium pium , bombucha, el soltate el pelo salvaje el dj kuky", publicó un usuario identificado como Tocca Gonzalez.

Otro usuario llamado Esteban Osses escribió: "qué triste noticia te fuiste querido bombucha que Dios te tenga en la gloria eterna abrazo grande al cielo"

"Se fue un grande de la noche, triste noticia , que en paz descanses bombucha "DJ DIEGO MENDEZ". QUE SEA CUMBIA SIEMPRE!! y las huevadas de colombianos que ponías jeje. Abrazo enorme al cielo. Diego Mendez (el uno del mega bailable). Mis condolencias a toda la familia!!!", publicó Seba Mendez, que lo recordó como un histórico de la noche neuquina.