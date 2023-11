Frank Borman, comandante de la primera misión espacial en orbitar la Luna, murió este jueves a los 95 años, según informó la NASA.

El astronauta estuvo a cargo de la misión Apolo 8 en 1968 y la agencia espacial norteamericana emitió un comunicado en su memoria.

"Hoy recordamos a uno de los mejores. Su amor por la aviación y la exploración sólo fue superado por el amor por su esposa", dice el texto.

Bill Nelson, administrador de la NASA, fue el encargado de firmar el texto que dio a conocer la noticia.

Puede interesarte

“Frank comenzó su carrera como oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su amor por volar resultó esencial a través de sus puestos como piloto de combate, piloto operativo, piloto de pruebas y profesor asistente", dice.

Y luego recuerda: "Su excepcional experiencia y conocimientos le llevaron a ser elegido por la NASA para unirse al segundo grupo de astronautas".

Borman, repasa Nelson en su escrito, pasó 14 días en la órbita terrestre baja a bordo del Gemini 7, en la que fue otra de sus destacadas misiones, en la que establecieron un récord de resistencia en el espacio.

Describiría esa cápsula como una del tamaño del “asiento delantero de un Volkswagen”.

En el Apolo 8, asegura, cumplió un rol "fundamental", según la autoridad de La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio

“Frank continuó con su pasión por la aviación después de su paso por la NASA como director ejecutivo de Eastern Airlines. Conocía el poder que la exploración tenía para unir a la humanidad cuando dijo: 'La exploración es realmente la esencia del espíritu humano'. Su servicio a la NASA y a nuestra nación sin duda impulsará a la Generación Artemisa a alcanzar nuevas costas cósmicas”, cierra el texto.

Frank Borman y su postura ante las botellas de brandy en el espacio

Por su parte, Jim McCarthy, portavoz de la familia Borman, contó que la causa de su muerte fue un derrame cerebral.

Borman vivía en una comunidad de jubilados en Billings y murió una semana después que su compañero astronauta Ken Mattingly, recordado por haber ayudado a traer el Apolo 13 a la Tierra luego de una explosión a bordo, informa Washington Post.

Puede interesarte

Dentro de la agencia espacial, indica el mismo medio norteamericano, Borman era conocido por su compromiso inquebrantable con el protocolo.

Cuando el director de operaciones de la tripulación de vuelo, Deke Slayton , envió pequeñas botellas de brandy de contrabando en el Apolo 8 para que los astronautas las disfrutaran como regalo navideño, Borman se negó a permitir que fueran consumidas.

"Sabes, no pensé que fuera divertido en absoluto", le dijo Borman a un historiador oral de la NASA en 1991. "Si hubiéramos bebido una gota de ese maldito brandy y la cosa habría explotado en el camino". en casa, le habrían echado la culpa al brandy. Sabes, quería hacer la misión y no me importaban las demás tonterías. No me importaba la comida ni nada más. Sólo quería hacerlo”.