Pese a su extensa trayectoria como actor, Facundo Arana suele mantener un perfil bajo y alejado de los medios estos días. Sin embargo, a mediados de abril, quedó en el centro del foco mediático tras conocerse su separación de María Susini, con quien lo unen 19 años de relación y tres hijos en común.

De esta manera, a pocos meses de que el actor confirmara que habían tomado caminos separados y expresara su deseo de preservar una buena relación por el bienestar de India, Yaco y Moro, los tres adolescentes que tuvo junto a su esposa, la pareja estaría intentando superar una crisis que se arrastraba desde hacía al menos un año.

"La decisión (de separarse) fue más de ella, porque necesitaba ver qué le pasaba. Pero en el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a reconectar y decidieron volver a apostar al amor", contó el panelista Pepe Ochoa en LAM (América TV), quien deslizó que la información le llegó de primera mano, a través del propio Facundo Arana.

ANGEL VOLVIO A #LAM CON UN BOMBAZO:



FACUNDO ARANA Y MARIA SUSINI SE RECONCILIARONpic.twitter.com/Wp67HtmFz3 — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) June 12, 2026

En la misma línea, el panelista aseguró que, pese a haber respetado la decisión de su esposa de tomar distancia y poner en pausa una relación de casi dos décadas, Facundo Arana "nunca se quiso separar".

Además, según explicó, la actitud comprensiva del actor fue clave para este nuevo acercamiento, al punto de que "María dio como este visto bueno de: 'Volvamos a probar'".

Cabe destacar que, tras confirmarse la separación y luego de que el actor se pronunciara sobre la decisión de poner fin a la relación de 19 años, Facundo Arana y María Susini evidenciaron su voluntad de mantener una buena relación.

De hecho, poco después de que se conociera la ruptura, ambos se mostraron juntos en redes sociales como parte de una campaña para una marca automotriz realizada en Mar del Plata.

Sin embargo, poco después de aquella aparición en La Feliz, ambos retomaron el perfil bajo que los caracteriza para procesar la separación puertas adentro.

La historia de amor entre Facundo Arana y María Susini

La relación comenzó en 2007, apenas un año después de que el actor pusiera fin a la relación de una década que mantuvo con la actriz Isabel Macedo —hoy pareja del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey—.

Fue así que, tras separarse de la actriz en 2006, con quien compartió casi una década de amor, Facundo Arana decidió tomarse un tiempo para sí mismo. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él y, al año siguiente, lo cruzó con María Susini.

"Un amigo me llama y me dice: 'Tengo a la mujer de tu vida para presentarte'", recordó el actor.

Lo cierto es que, aquel primer intento de encuentro no prosperó ya que tras viajar desde Mar del Plata, —donde él se encontraba haciendo temporada— hasta Pinamar para conocerla, ella ya se había ido.

De todos modos, coincidieron en un asado organizado por otro amigo de Arana. En esa ocasión, Susini llegó más de dos horas tarde tras sufrir una caída mientras patinaba que le provocó una fuerte lesión en una mano.

Acostumbrado a las lastimaduras de sus actividades al aire libre, Facundo le propuso curarla. Así, al quitarle el pañuelo, descubrió que tenía varios palitos incrustados en profundidad y, sin dudarlo, empezó a retirarlos.

"Había mucha sangre y me sorprendo porque no grita. Cuando la miro, veo que le cae una lágrima con una sonrisa y me enamoré, me volví loco. Pensé que me había enfermado, que me había partido un rayo. Yo la vi y supe que era ella", detalló el actor sobre aquel íntimo encuentro que marcó el inicio de casi 20 años de amor.

Fieles a su espíritu aventurero, la pareja selló su primera cita lanzándose en paracaídas. A partir de allí, todo avanzó rápido: llegó la convivencia, en 2008 nació su hija India y, en octubre del año siguiente, le dieron la bienvenida a Yaco y Moro.

Entonces, Facundo planeó una propuesta de matrimonio épica: llevar la bandera de su campaña solidaria al Everest y pedirle casamiento a María desde la cumbre con dos anillos ocultos en su mochila pero un preedema pulmonar y cerebral frustró ambos sueños.

Pero eso no detuvo la boda porque una vez que él se recuperó bajo el cuidado de Susini, un helicóptero los llevó a la cima del Everest, donde él le propuso matrimonio y ella dijo que sí.

Finalmente, la pareja celebró su boda el 22 de diciembre de 2012 en el barrio privado Altamira, de Tigre, tras haber pasado por el registro civil el 20 de ese mismo mes.