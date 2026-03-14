Un violento enfrentamiento entre dos grupos de mujeres generó tensión durante la madrugada de este viernes en el centro de la ciudad de Neuquén. La pelea ocurrió en la intersección de Avenida Argentina y Belgrano y quedó registrada en un video que rápidamente circuló en las redes sociales.

Según la información recabada, la situación comenzó con una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea con empujones, forcejeos y golpes en plena vía pública.

En las imágenes se observa a varias mujeres enfrentándose mientras otras personas intentan intervenir para separarlas.

🚨 Una pelea de mujeres generó caos en pleno centro de Neuquén



❌ En la madrugada de este jueves, una situación -que se viene repitiendo en distintos puntos del Alto Valle- alteró la tranquilidad del centro de Neuquén Capital.



📹 Es que en el cruce de Avenida Argentina y… pic.twitter.com/spK0GKMMyV — Mejor Informado (@mejorinformado) March 13, 2026

Durante la secuencia se escuchan gritos y discusiones mientras la pelea se desarrolla en medio de la calle, ante la mirada de algunos testigos que observaban lo ocurrido a cierta distancia.

El video comenzó a circular entre vecinos del sector y refleja el clima de tensión que se vivió durante varios minutos.

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Intervención de la policía

Dada la gravedad del conflicto, efectivos de la Policía de Neuquén arribaron al lugar para intervenir y controlar la situación. Durante las tareas, debieron separar a las personas involucradas y restablecer el orden en la zona, evitando que la pelea escalara a mayores.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas demoradas o lesionadas como consecuencia del enfrentamiento.