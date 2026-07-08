Con la cumbre de la OTAN como telón de fondo, Donald Trump afirmó este miércoles que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán terminó, tras un intercambio de ataques entre ambos países. Y anunció más ataques para este miércoles: "Vamos a atacarlos duro esta noche".

"Se están comportando muy mal (los iraníes), como lo han hecho durante 47 años. Y ya sabe, los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques", dijo Trump al inicio de la reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Esta noche vamos a atacar duro otra vez", agregó.

Poco antes había dicho: "Ya no quiero tratar con ellos; son escoria", declaró el presidente estadounidense. "Son gente enferma, están dirigidos por gente enferma... Por lo que a mí respecta, esto se acabó". Aquí están sus declaraciones completas.

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A última hora del martes, Estados Unidos informó que había atacado más de 80 objetivos iraníes tras las agresiones contra tres petroleros en el estrecho de Ormuz; Irán no ha reivindicado directamente la autoría de los hechos.

En respuesta, Irán anunció que tenía como objetivo instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó los ataques estadounidenses de "absolutamente necesarios" y acusó a Irán de "violar esencialmente el alto el fuego"; por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que Estados Unidos había incumplido la tregua.

El mes pasado, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento de 14 puntos con el objetivo de prorrogar el alto el fuego y poner fin al conflicto "en todos los frentes".

Diversos ataques han amenazado repetidamente el frágil alto el fuego, pero los comentarios de Trump añaden nueva incertidumbre. Un nuevo conflicto podría extenderse por todo Oriente Medio y probablemente volvería a paralizar los envíos de energía a través del estrecho de Ormuz, cruciales para la economía mundial.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo final debían comenzar después del funeral de varios días del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei , quien murió el 28 de febrero en los primeros momentos de la guerra. Se suponía que el funeral, que finaliza el jueves, sería un período de menor tensión.

Las conversaciones tienen como objetivo centrarse en los asuntos más difíciles, incluida la reapertura total del estrecho y la reversión del controvertido programa nuclear de Teherán .

“Se acabó la era de la intimidación y la extorsión”, escribió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en X. “Eso no lleva a ninguna parte. No nos rendiremos”.

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán

El Comando Central del ejército estadounidense declaró que las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques "para imponer graves consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional".

Según el comunicado, el misil alcanzó objetivos iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, radares y más de 60 pequeñas embarcaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán.

Esos barcos fueron clave para amenazar a los buques en el estrecho, por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados mundialmente antes de la guerra.

La capacidad de Irán para paralizar casi por completo el tráfico marítimo en esta vía durante el conflicto demostró ser su mayor ventaja estratégica, ya que el aumento de los precios de los suministros energéticos, los fertilizantes y los alimentos presionó a Estados Unidos para que llegara a un acuerdo. El miércoles, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se disparó más del 6 % tras los comentarios de Trump.

El ejército estadounidense sigue "preparado para exigir responsabilidades a Irán cuando no se cumpla o no se respete el acuerdo", añadió, afirmando que esta ronda de ataques había terminado.

Los medios estatales iraníes informaron de explosiones en varios lugares, entre ellos Bandar Mahshahr, donde murió un miembro de la Guardia Revolucionaria. También informaron de ataques en Bushehr, donde se encuentra el complejo de la central nuclear iraní.

Este miércoles por la mañana, tanto Bahréin, sede de la Quinta Flota de la Armada estadounidense, como Kuwait, sede de las fuerzas del Ejército estadounidense, activaron las alertas por misiles. La Guardia Revolucionaria emitió un comunicado reconociendo que sus ataques tenían como objetivo instalaciones militares estadounidenses en ambos países.

Kuwait informó haber interceptado dos misiles balísticos y 13 drones lanzados por Irán. Su Ministerio de Electricidad indicó que varias líneas eléctricas quedaron fuera de servicio tras ser alcanzadas por metralla.

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Una serie similar de ataques iraníes contra buques y represalias estadounidenses se produjo a finales del mes pasado, lo que provocó ataques iraníes contra Bahréin y Kuwait. Los ataques del miércoles coincidieron con la visita de Trump a Turquía para una cumbre de la alianza militar de la OTAN .

Anwar Gargash, un diplomático de alto rango en los Emiratos Árabes Unidos, calificó los ataques de Irán contra Bahréin y Kuwait como "un claro indicador de que Teherán sigue siendo incapaz de comprometerse con los requisitos de desescalada y de pasar página a la guerra".

Antes de los ataques, Estados Unidos revocó una licencia que autorizaba la venta de petróleo iraní como parte del acuerdo provisional. Esto suspendió las sanciones estadounidenses y permitió a Irán vender petróleo abiertamente en dólares estadounidenses por primera vez en años. Desde hacía tiempo se sospechaba que Irán vendía crudo sancionado a precios inferiores a los del mercado a China.

La decisión se produjo tras los ataques a buques mercantes. Un petrolero se encontraba frente a las costas de Omán cuando fue alcanzado y se incendió, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido. La televisión estatal iraní afirmó que el petrolero fue atacado tras ignorar las advertencias, pero no reivindicó directamente el ataque.

Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, declaró que el buque cisterna transportaba gas natural qatarí y calificó el ataque de "inaceptable" contra la navegación internacional y la seguridad energética mundial. Añadió que Qatar, que ha sido un mediador clave junto con Pakistán en las negociaciones, considera a Irán "plenamente responsable legalmente".

Los otros dos barcos sufrieron algunos daños, pero nadie resultó herido y ambos continuaron su viaje, según informó la agencia británica.

Irán y Estados Unidos acordaron, como parte del acuerdo provisional, permitir el paso de buques por el estrecho sin pagar tasas durante 60 días. Sin embargo, Teherán ha insistido en que debe controlar las rutas de los buques y ha prometido cobrar tasas por el paso posteriormente. Esto alteraría décadas de práctica en la vía marítima. Los buques atacados el martes parecían estar utilizando una ruta cercana a la costa de Omán, en lugar de una ordenada por Teherán.

Estados Unidos y muchos estados árabes del Golfo afirman que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho.