El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

Trump anuncia que EE.UU. gobernará Venezuela hasta que haya una transición

En conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó que el Gobierno norteamericano se mantendrá en Venezuela y gobernará ese país hasta poder garantizar una transición ordenada.

El titular de la Casa Blanca informó que su país gobernará de manera transitoria Venezuela por tiempo indefinido, sin fijar un plazo para devolver el poder a manos venezolanas. “Estamos allí, ahora. Nos vamos a mantener el tiempo necesario hasta que se logre una transición apropiada”, sentenció.

Donald Trump subrayó el peso específico del petróleo: “Vamos a dirigir el país de manera adecuada, juiciosa, justa. Vamos a reembolsar a quienes fueron dañados. Nosotros desarrollamos la industria del petróleo y ellos la tomaron. Hicimos algo al respecto" pic.twitter.com/YfWVfB0cER — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 3, 2026

También remarcó en varias oportunidades que será Washington quien decida cuándo y en qué condiciones se producirá esa transición.

El presidente señaló que aún no está definido quién gobernará Venezuela una vez concluida esa etapa y dejó en claro que no permitirá la continuidad del chavismo bajo otro liderazgo, al rechazar cualquier alternativa que implique la permanencia del régimen de Maduro “con otro líder”.

En ese sentido, evocó precedentes históricos de ocupaciones estadounidenses en Alemania, Japón e Irak, aunque reconoció implícitamente que se trata de experiencias con resultados dispares.

Trump dio a conocer la primera foto de Maduro capturado

En la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos Donald Trump dio a conocer la primera foto de Nicolás Maduro detenido en el USS IWO JIMA.

Vistiendo un conjunto deportivo, con los ojos tapados y precintos en sus muñecas, el mandatario estadounidense difundió la imagen de cuerpo completo de Maduro.

La foto fue publicada en la red social de Trump minutos antes de iniciar la conferencia de prensa que iniciará en minutos y que congregó a periodistas de todo el mundo.