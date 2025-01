El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, asumió formalmente como el 47mo. mandatario del país del norte, en una ceremonia que, por primera vez en 40 años, se celebró en el interior del Capitolio y no en sus escalinatas, como es tradicional.

Trump llevó a cabo su segunda toma de posesión como presidente de los Estados Unidos -ya ejerció el cargo entre 2017 y 2021- en una ceremonia que comenzó a las 11 horas de Washington DC, las 13 de la Argentina.

La juramentación de Trump es retransmitida en el Capital One Arena, con capacidad para 20.000 personas y que la víspera fue escenario del último mitin del presidente electo.

"La era dorada de los Estados Unidos comienza ahora"

"La era dorada de los Estados Unidos comienza ahora. A partir de hoy nuestro país va a florecer y será respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todos los países y no vamos a permitir que se nos abuse nuevamente como sucedió durante la administración pasada. Voy a poner a Estados Unidos en primer lugar. Nuestra soberanía será reclamada", afirmó Trump.

Asimismo, cuestionó las políticas que Biden venía aplicando: "No se utilizará el Departamento de Estado como un arma. Eso va a acabar. Construiremos un país próspero y libre. Será un país más fuerte, como nunca antes. Vuelvo seguro y optimista de una nueva era de cambios".

Sin embargo, recordó la crisis que enfrenta hoy norteamerica: "Debemos ser sinceros sobre los retos que enfrentamos. Estamos enfrentando una crisis de confianza, el establishment ha sacado el poder de nuestra sociedad. No podían manejar una simple crisis del país".

"Nuestro país no puede seguir dando servicios de emergencia como se demostró recientemente. Hay estados que siguen sufriendo incendios o huracanes. No tenemos nada de defensa. Personas muy ricas que están aquí mismo sentados y no tienen un hogar. No podemos dejar que esto suceda", agregó.

También cuestionó que "se gasta más dinero que ningún otro país" y aseguró que "todo esto va a cambiar muy rápidamente".

Asimismo, Trump recordó el episodio donde dispararon contra él y la bala le dio en su oído: "Mi vida fue salvada por un motivo: dios me salvó para que Estados Unidos sea grande de nuevo".

Por otro lado, Trump prometió que "todas las entradas ilegales se detendrán. Vamos a devolver a los delincuentes a los países de donde vinieron. Vamos a acabar la práctica de capturar y liberar".

El republicano también afirmó que va a recuperar el Canal de Panamá, donde acusó que China "está operando", y prometió cambiar el nombre del Golfo de México por "Golfo de América".