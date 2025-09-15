La víctima fue identificada como Brian Cuevas, de 25 años. El acusado, apodado “Pelao”, fue capturado horas después y está a disposición de la Justicia.

Un joven de 25 años fue asesinado este domingo en Banda del Río Salí, Tucumán, tras ser atacado con un arma blanca durante una discusión con su primo.

El crimen ocurrió cerca de las 13 horas en la intersección de Bernabé Aráoz y Perú, y la víctima fue identificada como Brian Cuevas. El sospechoso, conocido en el barrio como “Pelao”, fue detenido poco después.

Puede interesarte

La pelea familiar que terminó en tragedia

Según las primeras investigaciones, el enfrentamiento entre los primos escaló hasta que uno de ellos sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima en varias partes del cuerpo.

Testigos que presenciaron la agresión ya prestaron declaración ante la Justicia. La autopsia de Cuevas se realizará en las próximas horas para precisar la mecánica del homicidio.

Puede interesarte

El acusado fue capturado y quedó a disposición de la Justicia

Tras el ataque, el agresor escapó, pero fue localizado por efectivos policiales y quedó bajo arresto.

El caso está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, dirigida por Pedro Gallo. En la escena trabajaron también investigadoras del Ministerio Público Fiscal y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes levantaron pruebas y supervisaron las primeras medidas.