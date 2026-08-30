Kevin Samuel Rueda se estaba preparando para convertirse en suboficial. Los investigadores encontraron el rodado oculto en un cañaveral y buscan a los responsables del crimen.

Un joven de 21 años, que era agente de la Policía de Tucumán y estudiaba para convertirse en suboficial, fue asesinado de un disparo este sábado en la capital provincial. Los investigadores creen que lo interceptaron para robarle la moto y ahora buscan a los responsables del crimen.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, en la intersección de las calles Fortunata García y Colón, cuando el efectivo, identificado como Kevin Samuel Rueda, se dirigía a participar de un desfile.

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De un momento a otro, el joven, quien circulaba en una motocicleta Honda Wave, fue abordado por al menos dos delincuentes. Según las primeras averiguaciones, los atacantes le dispararon y escaparon a bordo de la moto. Rueda quedó tendido en la calle y murió como consecuencia de la herida de arma de fuego.

El disparo alertó a los vecinos, que salieron de sus casas y encontraron al joven en el lugar. Poco después dieron aviso a la Policía, pero cuando llegaron los efectivos constataron que ya había fallecido.

Los testimonios recolectados por los agentes indicaron que se habría producido una persecución previa al robo. Además, se determinó que Kevin llevaba su traje de gala para participar del desfile debajo de otras prendas, por lo cual se cree que los sospechosos podrían haberlo atacado sin percatarse de que se trataba de un policía.

Horas después del crimen, las fuerzas de seguridad realizaron un rastrillaje en una zona descampada cercana al Canal Sur y encontraron la motocicleta de la víctima.

La Honda Wave blanca y negra estaba escondida dentro de una plantación de caña de azúcar, a unos 40 metros de un sendero de tierra ubicado en inmediaciones de Diagonal 26/31 Suroeste y Miguel Lillo.

El rodado fue sometido a distintos peritajes para intentar encontrar rastros que permitan identificar a los autores del homicidio.

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Una vez finalizados los análisis, la motocicleta quedó secuestrada y bajo custodia de la División Homicidios.

La investigación está a cargo del fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, con intervención de la auxiliar Luz Becerra.

Los investigadores analizan además las cámaras de seguridad instaladas en la zona del crimen para intentar reconstruir el recorrido que hicieron los delincuentes antes y después del ataque. También buscan determinar hacia dónde escaparon y cómo llegaron hasta el lugar donde finalmente abandonaron y ocultaron la moto.