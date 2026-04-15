El hombre frenó y evitó realizar la prueba en el límite con la provincia de Santiago del Estero. El agente que resultó herido tras el impacto permanece bajo atención médica

Un control antidrogas en el puesto fronterizo Valentín Jiménez, ubicado sobre la ruta nacional 9 en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, se transformó en el escenario de una acción inesperada: un médico embistió con su vehículo a un policía y luego escapó, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varios kilómetros.

De acuerdo con lo informado por la policía de Tucumán, la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) realizaba un operativo rutinario en la zona fronteriza cuando el conductor de un vehículo, identificado como profesional de la salud, mostró una actitud reticente ante el control.

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El clima se volvió tenso en cuestión de segundos. Durante el procedimiento, el automovilista arremetió con su auto contra uno de los agentes y se fugó del lugar, desencadenando un operativo cerrojo para dar con su paradero.

El policía atropellado sufrió lesiones de consideración y debió recibir asistencia médica. Según la información publicada, el agente permanece bajo tratamiento y cuenta con cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). La gravedad de las heridas obligó a la activación de los protocolos médicos y administrativos correspondientes.

Un médico atropello a un efectivo policial durante un operativo antidrogas, se escapó y lo detuvieron 60 km después . Fue en el puesto fronterizo Valentín Jiménez, sobre ruta 9en el límite con Santiago del Estero. pic.twitter.com/5pdJ6aRGSA — El Siglo de Tucumán (@ElSigloTucuman) April 14, 2026

Tras la huida, la policía desplegó un rápido operativo que permitió ubicar al conductor a unos 60 kilómetros del sitio inicial, en la rotonda de un empalme vial. Allí, el profesional de la salud fue interceptado y aprehendido por personal policial.

El traslado del sospechoso se realizó en el marco de estrictas medidas de seguridad y bajo la supervisión de las autoridades responsables.

El video del momento del impacto se convirtió en un elemento central para la causa judicial. Las imágenes, según trascendió, permiten reconstruir el instante en que el conductor embistió al agente y la secuencia posterior. Los investigadores consideran que este material podría ser determinante para establecer cómo ocurrieron los hechos y definir las eventuales responsabilidades.

La investigación sigue su curso para esclarecer las circunstancias del episodio y determinar las acciones legales que correspondan.

Una furiosa persecución policial entre tres patrulleros y un vehículo particular, que comenzó en Wilde (Friuli y General Belgrano, partido de Avellaneda), atravesó parte de Quilmes y volvió a la zona de origen, terminó con un choque y dos automóviles subidos a la vereda en la esquina de esquina de Raposo y Coronel Lynch.

El incidente se inició cuando el automovilista, que sería un docente y conducía un Fiat Cronos negro, huyó de la Policía Bonaerense luego de eludir varios controles de tránsito en Wilde. La secuencia se inició en el momento que los efectivos policiales detectaron que el automóvil circulaba en zigzag e intentaron detenerlo, por evidentes signos de alcoholemia. Y emprendió la huida en dirección a Quilmes.

Luego de varias cuadras de persecución, por parte de tres patrulleros, ocurrió un hecho que dejó a dos móviles fuera de camino: chocaron en la calle 175, entre Los Andes y Chaco, por lo cual los agentes fueron derivados al Hospital Iriarte de Quilmes con politraumatismos, todos fuera de peligro.

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El frenético raid continuó hasta el cruce de Raposo y Lynch cuando un cuarto móvil de la Bonaerense -una camioneta- interceptó el paso del sospechoso y terminó impactando contra el Cronos, que terminó destrozado.

A raíz de la potencia y velocidad de la colisión, el móvil se subió a la vereda, chocó contra otro coche estacionado (una Renault Stepway) que -a su vez- protegía a otro vehículo. El móvil volcó -sobre su derecha- en la acera. El vehículo estacionado que fue chocado por el móvil policial, rompió la pared del frente de la vivienda y quedó incrustado en el patio de la casa.

Dos agentes -un hombre y una mujer- se encontraban conscientes tras el brutal impacto, aunque uno de ellos presentaba lesiones notables. Fueron trasladados al Hospital Perón de Avellaneda y al Hospital Iriarte de Quilmes por politraumatismos y cortes.