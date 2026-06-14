El cuerpo de una mujer de 41 años fue encontrado calcinado en el interior de un vehículo incendiado en San Miguel de Tucumán. La principal hipótesis de la investigación apunta a un posible femicidio, aunque las causas del hecho aún no fueron confirmadas.

La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, conocida en su barrio como “Piba”. El hallazgo se produjo en un automóvil ubicado sobre calle Francia al 1100, en la zona este de la capital tucumana, durante la madrugada de este sábado.

Horror en Tucumán:

HALLARON A UNA MUJER CALCINADA DENTRO DE UN AUTO CON UN CABLE ALREDEDOR DEL CUELLO



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Una mujer de 41 años fue encontrada muerta dentro de un auto incendiado en la capital tucumana. El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este sábado sobre la… pic.twitter.com/o43zoMez92 — Clarín (@clarincom) June 13, 2026

El hallazgo del auto incendiado

Vecinos de la zona alertaron a la policía al observar que un vehículo se encontraba en llamas. Al arribar al lugar, los efectivos lograron sofocar el incendio y, posteriormente, encontraron los restos de la mujer en el interior del rodado.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la víctima se encontraba en situación de calle. El operativo incluyó la intervención de peritos criminalísticos y autoridades judiciales, que trabajaron en la preservación de la escena.

Primeras hipótesis

De acuerdo con los primeros elementos incorporados a la causa, los investigadores detectaron signos que indicarían que la víctima habría sufrido una agresión previa al incendio del vehículo.

Entre los indicios relevados, se mencionó la presencia de un cable alrededor del cuello de la mujer, lo que será analizado en conjunto con las pericias forenses para determinar la causa de muerte y establecer si el incendio ocurrió antes o después del fallecimiento.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo y la investigadora Sylvina Ojeda. El equipo judicial trabaja en la reconstrucción del contexto del hecho para determinar cómo se produjo el desenlace fatal.