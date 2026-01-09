Un grupo de mujeres que recolectaba objetos en un basural del barrio Manantial Sur, en San Miguel de Tucumán, encontró envuelto en bolsas de consorcio el cuerpo sin vida de una persona. Inmediatamente, dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al lugar para comenzar la investigación y poder identificar el cuerppo.

El hallazgo se produjo pasado el mediodía en la zona situada en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera. La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, encabezada por la fiscal María del Carmen Reuter, tomó intervención en el caso y, tras la notificación al Ministerio Público Fiscal, se activó el protocolo de intervención.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trasladó al predio a peritos de Criminalística, Química Legal y Medicina Forense. Los especialistas trabajaron en la escena para el levantamiento de muestras biológicas, recolección de evidencias y documentación fotográfica, con el objetivo de preservar los elementos de interés para la causa.

De acuerdo con el medio local, minutos después arribaron los familiares de la víctima, quienes tomaron conocimiento del hecho a través de las redes sociales. El padre y una hermana lograron identificar el cuerpo por ciertas características particulares y tatuajes.

A raíz de estos datos se estableció que la fallecida era una joven de 25 años, identificada como Erika Antonella Álvarez, domiciliada en las inmediaciones del basural, donde se produjo el hallazgo.

Sus allegados manifestaron que no la veían desde hacía dos días, aunque no habían realizado ninguna denuncia por desaparición, dado que la víctima solía ausentarse de su hogar de manera habitual.

Según las primeras estimaciones forenses efectuadas en el terreno, la data de muerte se situaría entre las 36 y 40 horas previas al momento de ser encontrado. Sobre esta información, los investigadores intentaban reconstruir cómo habían sido las últimas horas de Álvarez. Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se realizará la autopsia correspondiente, para determinar la causa de la muerte.