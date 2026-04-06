Según relataron los testigos, la víctima se encontraba jugando en una zona de agua acumulada cuando sufrió una descarga eléctrica.

Un nene de 12 años murió electrocutado este sábado en San Miguel de Tucumán, luego de que recibiera una descarga eléctrica mientras jugaba en el agua acumulada producto del temporal que se registró este fin de semana. Según trascendió, sería la primera y única víctima fatal que dejaron las fuertes tormentas.

La tragedia ocurrió en la calle Jujuy al 2800, frente a un supermercado mayorista, cuando el menor de edad, identificado como Lisandro, se encontraba jugando en la vía pública. En ese momento, sufrió una descarga eléctrica, cuyo origen todavía no estaría esclarecido.

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De acuerdo con la información publicada por Contexto Tucumán, el nene era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la primaria. Incluso, en redes sociales se difundió un video de la reacción de su padre al llegar al lugar de los hechos y enterarse de su muerte.

En la cruda filmación, se vio cómo el hombre camina sin rumbo entre el agua acumulada en la zona y termina desplomándose. Al mismo tiempo, se pudieron escuchar sus gritos de dolor, tras haber perdido al que sería su único hijo.