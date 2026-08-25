Un chofer de la Línea 3 fue apuñalado por un pasajero durante un intento de robo ocurrido el domingo, cerca de las 6.50, en el barrio 130 Viviendas de San Miguel de Tucumán.

La víctima, identificada como Juan Pablo Brau Carabajal, de 45 años, perdió el control del colectivo durante el ataque y chocó contra un montículo de tierra. La Policía informó posteriormente la detención de un sospechoso de 27 años.

Según informaron, el agresor viajaba como pasajero cuando sacó un cuchillo y amenazó al conductor para exigirle sus pertenencias.

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El chofer intentó resistirse y se produjo un forcejeo junto al volante. Durante la lucha, el atacante le dio varias puñaladas en el hombro derecho.

Herido, Brau Carabajal perdió el dominio del colectivo, que salió de la traza y terminó contra un montículo de tierra ubicado a un costado del camino.

7 puñaladas a un chofer de colectivo en Tucumán.



Que haces con esta persona? No sirve más pic.twitter.com/thh3dWDXzU — Peluca 🎙️ (@Mileinnials) August 24, 2026

Después del choque, el acusado descendió de la unidad y escapó a pie. De acuerdo con la información publicada por el medio tucumano, no logró llevarse las pertenencias de la víctima.

A pesar de las heridas, el conductor pudo llegar por sus propios medios hasta una garita policial situada en San Ramón al 1000, donde pidió ayuda. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Centro de Salud.

El diagnóstico inicial indicó que el trabajador presentaba “múltiples lesiones por arma blanca en el hombro derecho y neumotórax derecho”.

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Luego de ser estabilizado y permanecer bajo observación, fue derivado a las 16.30 al Sanatorio Pasquini para continuar con la atención médica.

La Policía de Tucumán inició una investigación apoyada en las descripciones obtenidas y en los registros de las cámaras de seguridad. Posteriormente, la fuerza anunció que detuvo a un sospechoso de 27 años, domiciliado en el mismo barrio donde ocurrió el ataque.