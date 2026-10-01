Un trágico siniestro vial conmociona a la provincia de Tucumán tras confirmarse la muerte de un joven de 19 años. La víctima fue embestida por un tractor conducido por un adolescente de 14 años en la localidad de León Rougés.

Según las primeras investigaciones judiciales y policiales, el menor de edad habría estado operando por primera vez este tipo de maquinaria pesada. Al momento del impacto, el vehículo llevaba enganchada una rastra cañera.

Tras el hecho, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad del sector y el relevamiento de testimonios. Estas tareas permitieron identificar y secuestrar el vehículo involucrado en el choque.

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El adolescente de 14 años quedó a disposición de la Justicia de Menores para determinar las responsabilidades correspondientes. Por el momento, la causa fue caratulada de manera preventiva como homicidio culposo.