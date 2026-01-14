Un episodio de extrema violencia conmocionó este miércoles al mediodía a los vecinos de San Cayetano, en Tucumán. Una joven apareció tirada en la calle, con las manos atadas y signos de haber sido víctima de un violento ataque.

Unos momentos antes, un grupo de agresores la habían arrojado desde un carro de tracción a sangre. Luego escaparon a toda velocidad.

La impactante secuencia sucedió a la vista de varios testigos, que no dudaron en acercarse para ayudar a la víctima.

A pesar de la brutalidad del hecho, los vecinos que la encontraron notaron que la mujer presentaba leves signos vitales y llamaron a emergencias.

Minutos después, una ambulancia la trasladó a un centro de salud cercano, donde los médicos evalúan su estado y le realizan estudios para determinar la gravedad de las heridas.

Avances de la investigación

La Justicia ya puso en marcha un operativo de búsqueda para identificar a los responsables de la agresión que dejó a la joven al borde de la muerte.

Por estas horas, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y toman testimonios a los vecinos que presenciaron la secuencia, con el objetivo de reconstruir cómo se produjo el ataque y dar con los agresores.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y aguardan poder tomarle declaración a la mujer apenas su estado de salud lo permita.