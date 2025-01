Una pareja fue hasta una veterinaria e intentó abandonar un cachorro en malas condiciones. En ese momento, los empleados les cuestionaron la actitud y tras ello fueron brutalmente agredidos a machetazos.

La violenta situación ocurrió este martes por la noche en un centro de salud para mascotas ubicado sobre la avenida Belgrano al 2700, en la provincia de Tucumán. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

En las imágenes se puede observar como el matrimonio llegó en moto junto a su hija pequeña y un perro bebé en malas condiciones. De acuerdo al relato de los trabajadores del lugar, esa no era la primera vez que llevaban a un animal en deteriorado estado de salud.

Sin embargo, no pidieron atención veterinaria, sino que intentaron abandonarlo allí para que la veterinaria se haga cargo. En ese momento los empleados comenzaron a explicarles que no podían dejarlo e irse sin más.

“Ella habló con una de las chicas que le intentaba explicar que hay muchos animales enfermos, que no estamos preparados, pero le respondió ‘no importa, lo vamos a dejar en la calle’. Ahí yo salí a explicarle que no podía hacer eso, que estaba mal, muy flaquito”, detalló la mujer.

#Argentina Fueron a abandonar el perrito a la veterinaria, los empleados se lo negaron y los atacaron a machetazos.



Sobre esta situación, el dueño del local agregó: “No entraban en razón, le insistí que no haga esas cosas. Yo sabía que lo iba a dejar porque iba a ser peor que se lo lleve. En un momento el hombre abrió el baúl de la moto y sacó el machete. Le dije ‘ya está, está todo bien’”.

Tras ello, dejaron el cachorrito tirado y se fueron. Los empleados ingresaron al animal y la veterinaria comenzó a atenderlo. Sin embargo, minutos más tarde los atacantes regresaron y comenzaron a romper el vidrio de la puerta. “Ella -la empleada- salió a apaciguar a la mujer, pero recibió golpes. Traté de separarlas y ahí apareció el hombre y me pegó un machetazo, me raspó solamente porque no me agarró de lleno”, explicó.

“Yo salí para decirle que deje de golpear porque iba a romper el vidrio, ellos ya habían dejado al cachorro, cuando volvieron a hacer problema ya lo estaban atendiendo”, sumó la empleada. “Le dije ‘mirá el ejemplo que le estás dejando a tu hija dejando el cachorrito acá’. No es la primera vez que abandonan un animal en mal estado, estaría bueno que no le den más”, pidió la joven.

Además, contó que tras ello siguieron los ataques y que ella también se vio afectada por los machetazos porque recibió cortes en el brazo y la cara. “No había forma de hacerlos entrar en razón de nada, nosotros teníamos clientes adentro que si reventaba el vidrio los lastimaba”, lamentó.

“Nosotros lo podíamos atender al perrito, ayudarlos con la atención, pero que ellos se hagan cargo del cachorro. Han venido en otras ocasiones con animales muy mal, siempre con la misma prepotencia, la gente nos pasa por encima, lamentablemente este hecho lo vivimos siempre, el abandono: si no son perros son gatos, si no son cachorros son perros adultos”, cuestionó la empleada.

Por último, el dueño del lugar contó que se realizó la denuncia en la comisaría séptima de la ciudad y aguarda que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones. Si bien los atacantes están identificados, no fueron detenidos.

El perrito, por su parte, se encuentra recuperándose favorablemente y ya están buscándole una familia que lo quiera hacer parte de su hogar.